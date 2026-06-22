Horacio Marín celebró el desembarco de su hombre de YPF en la Casa Rosada

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, salió a celebrar públicamente la designación de Fabián Fernández —hasta este lunes parte de las filas de la petrolera de bandera— como nuevo secretario de Comunicación y Medios, y le agradeció al presidente Javier Milei haber elegido a uno de sus hombres de máxima confianza para la tarea.

Apenas se conoció la noticia, el titular de YPF tomó la palabra para respaldar al flamante funcionario. Marín agradeció que Milei haya convocado a "uno de mis mejores colaboradores" para el cargo, en un mensaje de marcado tono político y personal.

El ejecutivo elogió el perfil del nuevo secretario —al que definió como un profesional comprometido y responsable— y cerró con un saludo de cara a la etapa que comienza.

La señal pone a la vista la sintonía entre la conducción de la petrolera de mayoría estatal y la Casa Rosada, y la llegada directa de Fernández a las máximas autoridades de las empresas del Estado.

Fernández fue oficializado como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete.

Es una pieza clave del armado oficial: desde ese despacho se ordena la difusión de las medidas del Ejecutivo y se administra el vínculo cotidiano con la prensa.

Asume en reemplazo de Javier Lanari, que dejó el puesto en las últimas horas, y completa el segundo movimiento del día en el área, tras la llegada de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial.

El saludo de Adorni

La bienvenida formal corrió por cuenta del jefe de Gabinete, Manuel Adorni —que ya no ejerce la vocería, hoy a cargo de Ravier—, quien recurrió a su cuenta de X para presentar al último incorporado y le deseó lo mejor en lo que describió como un "gran desafío por delante".

Quién es Fabián Fernández

Locutor nacional formado en ETER y especialista en comunicación política, Fernández acompañó al dirigente del PRO Néstor Grindetti en el área de prensa durante su gestión al frente de la intendencia de Lanús, entre 2015 y 2023. En diciembre de 2023 se sumó a YPF para hacerse cargo del área de prensa y medios, que con los años creció hasta transformarse en una dirección con responsabilidades ampliadas sobre la comunicación institucional de la compañía.