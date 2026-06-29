Cómo tomar más agua en invierno: el truco económico y saludable que reemplaza el café

El consumo de agua disminuye en invierno, pero un simple truco puede ayudarte a mantenerte hidratado y reemplazar el café por completo.

En el invierno aumenta la deshidratación porque disminuye el consumo de agua. Mientras en verano es casi instintivo tomar agua fría de la heladera, en la época fría se sustituye por mate u otras infusiones sin saber que puede causar problemas estomacales y alteraciones del sueño.

Los especialistas recomiendan reemplazar el agua helada por tibia o a temperatura ambiente. Este es un truco que viene de la medicina tradicional porque el cuerpo no tiene que gastar energía en regular la temperatura del líquido. Además, ayuda a la digestión y afloja la garganta con el frío.

Reemplazá el agua fría por agua tibia o a temperatura ambiente. Archivo Cómo tomar más agua durante el invierno El truco para mejorar el hábito de tomar agua durante el invierno es saborizar sin azúcar. En un vaso o jarra se puede sumar una rodaja de limón, jengibre o unas hojas de menta. Ests ingredientes tienen que reposar de 2 a 4 horas para liberar su sabor y los nutrientes sin que la cáscara aporte un sabor amargo.

Otra forma de hidratarse es con caldos caseros. Al ser preparaciones cuyo ingrediente principal es el agua, aportan líquido mientras reponen minerales esenciales que se pierden durante el día. Una ventaja es que se pueden realizar con verduras de estación por lo que se ahorra mucho dinero.