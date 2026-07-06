El ranking de Zonas Frías que incomoda al Gobierno: la ola polar dinamita el recorte de subsidios al gas en PBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró un ranking de temperaturas matutinas en plena ola polar y dejó un dato que congela los planes del gobierno nacional para el nuevo esquema de Zonas Frías . Ocho de las dieciocho ciudades con registros más bajos pertenecen a la provincia de Buenos Aires . El mapa del frío reabre la discusión por los subsidios al gas.

La narrativa del Gobierno nacional de que el territorio bonaerense goza de un clima templado homogéneo y, por ende, no califica para recibir beneficios invernales diferenciales, chocó de frente con los termómetros del Servicio Meteorológico Nacional .

Mientras la ciudad de Esquel lideraba el ranking nacional con -8,8° y una sensación térmica de 15,2°, el frío de la ola polar en el interior bonaerense no se quedó atrás.

Olavarría se convirtió en la ciudad más fría de la provincia de Buenos Aires , ubicándose en la séptima posición de la tabla nacional con una temperatura de -4,1° y -7,3° de sensación térmica.

Apenas un escalón abajo se ubicó en noveno lugar Bahía Blanca registrando -4°de temperatura y una térmica de – 8,4º; seguida en el décimo lugar de la tabla del Servicio Meteorológico Nacional por San Carlos de Bolívar donde los meteorólogos registraron -3,9°, sin sensación Térmica.

Mas abajo en el ranking de frío del Servicio Meteorológico Nacional se posicionaron las ciudades bonaerenses de Ezeiza (-3,4º ST -6,5º); Junín (-2,8º ST -5 º), Las Flores ( -2,6º ), Trenque Lauquen (- 2,5º ) y Pehuajó ( -2,4º ST -4,6º).

En total, la provincia acaparó casi la mitad de los puntos críticos del mapa del congelamiento del Servicio Meteorológico Nacional, superando a varias localidades Patagónicas.

La batalla por las "Zonas Frías"

La difusión de este informe del Servicio Meteorológico Nacional no es un simple dato meteorológico para planificar el abrigo del día; es un argumento más que tendrá la oposición y aliados al Gobierno nacional en medio de la embestida de la Casa Rosada para podar los subsidios al gas. Poniendo el régimen de Zonas Frías, que otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas a millones de usuarios bonaerenses, en el centro de la escena.

Si bien desde el gobierno nacional insisten en la necesidad de "sincerar" las tarifas, para que los subsidios al gas lleguen a los hogares más necesitados y poder desmantelar los parches heredados de gestiones anteriores argumentando que las ventajas geográficas deben reservarse con exclusividad para el sur profundo. Los intendentes del interior bonaerense, sin distinción de color político, afilan dientes con las planillas oficiales en la mano para demostrar que el frío en la provincia de Buenos Aires cala tan hondo como en las regiones más australes del país.

El bolsillo en el ojo de la tormenta

La defensa encendida de legisladores, peronistas, del PRO y radicales en la Legislatura bonaerense al régimen vigente de Zona Fría; se replica en la calle por el fuerte temor al impacto que tendrán en los bolsillos flacos de los bonaerenses las próximas facturas de gas. La eliminación de la provincia de Buenos Aires a los beneficios de la Zona Fría enciende alarmas en los municipios del interior bonaerense.

El argumento de los legisladores nacionales que están en desacuerdo con el nuevo esquema de Zona Fría propuesto por el ejecutivo nacional se apoya en que el consumo de gas en estas regiones no es un lujo estival, sino una necesidad básica de supervivencia biológica durante los meses de junio, julio y agosto. "Ocho distritos dentro del top 18" será el nuevo mantra que seguramente repetirán en el Congreso Nacional para resistir el avance de la motosierra fiscal.