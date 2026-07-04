Semana legislativa: el Gobierno busca destrabar Zonas Frías y acelerar una agenda frenada en el Senado

Con el segundo semestre en marcha, la Casa Rosada reordena sus prioridades parlamentarias y apuesta a conseguir acuerdos para sacar del estancamiento proyectos clave.

La reducción del Régimen de Zonas Frías encabeza una agenda que también incluye la Ley Hojarasca, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Sociedades, mientras el Senado concentra el mayor cuello de botella legislativo.

Con el calendario legislativo entrando en su segunda mitad, el Gobierno enfrenta un desafío que excede la presentación de nuevos proyectos: destrabar una agenda que quedó concentrada en el Senado y que hoy condiciona el avance de varias de las iniciativas que la Casa Rosada considera prioritarias para lo que resta del año.

La estrategia oficial de enviar gran parte de sus proyectos a la Cámara alta, donde La Libertad Avanza entiende que cuenta con un escenario más favorable para negociar, terminó generando un efecto inverso. La acumulación de expedientes y la dificultad para construir mayorías terminaron retrasando al Senado.

En ese contexto, una de las prioridades es la reducción del Régimen de Zonas Frías, iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados el pasado 20 de mayo y que ahora depende de los acuerdos políticos en la Cámara que preside Victoria Villarruel. El mismo reduce el alcance del esquema de subsidios al gas para los usuarios alcanzados por el régimen.

El Congreso argentino deberá debatir la iniciativa del gobierno de crear "sociedades automatizadas". Getty Images La aceleración del expediente Esta decisión quedó plasmada en la reunión que Javier Milei encabezó esta semana en la Casa Rosada junto a diputados y senadores oficialistas. ¿El objetivo?: concentrar los esfuerzos en conseguir el respaldo de los bloques dialoguistas y de los gobernadores para reactivar la agenda antes del receso.