¿Qué son las listas colectoras? La carta que el oficialismo suma a la discusión por las PASO

Las listas colectoras están de regreso en la mesa política después de que el Gobierno las incorporó a las conversaciones con los gobernadores en el marco de la reforma electoral. Si bien el objetivo principal del oficialismo sigue centrado en modificar el esquema de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ), en las últimas semanas -y apremiados por los tiempos- apareció una alternativa que podría servir para acercar posiciones con las provincias sin exigir acuerdos electorales formales con La Libertad Avanza .

La negociación se desarrolla mientras la Casa Rosada busca reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma en el Congreso . En ese escenario, las llamadas “colectoras” surgieron como una herramienta que ofrece mayor flexibilidad a los mandatarios provinciales, quienes pretenden preservar sus armados locales sin romper los vínculos que mantienen con el Gobierno nacional.

En sí, son un mecanismo electoral que permite que un mismo candidato presidencial aparezca acompañado por más de una lista de candidatos legislativos . En la práctica, distintos espacios políticos pueden competir con sus propias nóminas de diputados nacionales mientras respaldan al mismo postulante para la Casa Rosada.

Ese esquema habilita que un gobernador o un partido provincial conserve su identidad electoral sin necesidad de integrarse formalmente a La Libertad Avanza . Al mismo tiempo, el candidato presidencial suma el respaldo de esas listas y busca ampliar su caudal de votos en una misma elección.

Por eso, en caso de que la discusión por las PASO siga sin definiciones, la Casa Rosada tiene esta alternativa como as en la manga para acercar posiciones con el Congreso. El esquema abre la puerta a acuerdos con gobernadores y sectores dialoguistas que rechazan la eliminación de las primarias sin contar con una herramienta que les permita sostener sus propios armados territoriales.

El sistema ya tuvo antecedentes en la Argentina. Durante varios años funcionó porque la legislación electoral no lo prohibía de manera expresa. Esa situación cambió en 2011, cuando la reglamentación de la reforma política que creó las PASO estableció un marco para las adhesiones entre listas de distintas categorías y, en última instancia, fue eliminado a nivel nacional por el decreto 259/2019, firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, con el argumento de evitar confusión entre los votantes.

La Boleta Única: ¿hola y adiós?

Desde las elecciones nacionales de 2025 rige la Boleta Única de Papel, un formato que modificó el sistema tradicional de votación que estaba vigente hasta entonces. Sin embargo, en caso de habilitarse las listas colectoras, el sistema como lo conocemos llegaría a su fin dadas las cuestiones técnicas de la metodología.

Es decir, que esta posible implementación obligaría al gobierno a definir un nuevo esquema legal, ya que todavía no existe una regulación específica para su aplicación bajo el nuevo modelo electoral. En ese marco, los equipos legislativos todavía evalúan de qué manera podrían convivir varias listas legislativas con una misma candidatura presidencial sin modificar el esquema de votación.

Mientras tanto, algunos sectores sostienen que las colectoras pueden facilitar acuerdos entre el Gobierno y los gobernadores sin necesidad de conformar frentes electorales. Otros dirigentes cuestionan esa posibilidad porque consideran que el mecanismo puede alterar el funcionamiento previsto para la Boleta Única de Papel y generar confusión entre los votantes.