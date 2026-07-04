La foto en Tucumán: Javier Milei apuesta al debut de Diego Santilli para sumar aliados de cara a la reforma electoral

La Casa Rosada buscará reunir a la mayor cantidad posible de gobernadores para exhibir una foto de respaldo político en un momento donde la prioridad oficial pasa por conseguir los votos necesarios para avanzar con la reforma electoral en el Congreso ; un proyecto que definirá buena parte del escenario de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En este marco, la presencia del Jefe de Gabinete cumple con un lugar estratégico en la mediación entre las provincias y el Poder Legislativo . El Gobierno apuesta a mostrar una etapa con más negociación política después de la reestructuración interna y espera que el dirigente bonaerense empiece a mostrar resultados en las conversaciones con los mandatarios provinciales.

Dentro del oficialismo admiten que el debate sobre las PASO y las listas colectoras dejó de ser una discusión técnica; actualmente es la llave hacia la estrategia reeleccionista del Presidente.

Quizá para resumir en una postal el mensaje político y el armado oficialista en el Congreso. Así de paso repetir la imagen de julio de 2024 con la firma del Pacto de Mayo, iniciativa que, a pesar de haber perdido fuerza con el paso de los meses, fijó un estilo comunicacional dentro del partido.

Lo cierto es que la agenda del viaje incluirá la vigilia del 8 de julio y el acto oficial del Día de la Independencia . Milei llegará acompañado por todos sus ministros y participará de la ceremonia en la Casa Histórica junto al gobernador tucumano , tras cancelar el viaje que evaluaba realizar a Estados Unidos.

Victoria Villarruel volverá a coincidir con Javier Milei durante la ceremonia tras ser invitada por el gobernador Osvaldo Jaldo. La vicepresidenta compartirá el escenario con el Presidente dos años después del episodio que terminó por romper la relación política entre ambos.

El Gobierno trabaja en un reencuentro de Javier Milei con gobernadores afines para dar una muestra de gobernabilidad. X @CasaRosada

Cambiar las reglas del juego antes de empezar la partida

La principal preocupación de la Casa Rosada pasa por conseguir respaldo para modificar las reglas electorales antes de que arranque de lleno el calendario de 2027. El Gobierno insiste con eliminar las PASO y busca alternativas en un esquema de listas colectoras como herramienta de negociación con algunos gobernadores que todavía ponen reparos al proyecto original.

En Balcarce 50 consideran agosto como la fecha límite para intentar cerrar la discusión antes de que el clima electoral complique cualquier negociación. Los gobernadores que acepten la invitación también quedarán bajo la lupa del oficialismo. La Casa Rosada buscará mostrar cercanía con quienes acompañen el acto patrio y aprovechará cada imagen para reforzar la idea de que todavía conserva capacidad de reunir aliados alrededor del Presidente.

Diego Santilli fue contundente sobre la eliminación de las PASO Juan Mateo Aberastain/MDZ

De dialogos a acuerdos: el trabajo de Santilli

El nuevo jefe de gabinete quedó al frente de una estructura que intentará darle mayor volumen político a las negociaciones con el Congreso y con las provincias. Para el oficialismo es momento de concretar las alianzas que hasta ahora estaban en etapa de negociación.

Dos días antes del encuentro se realizará la primera mesa política con Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. Ese cónclave servirá para hacer un repaso del nivel de respaldo que tiene el oficialismo para avanzar con la reforma electoral, la ley de zonas frías y el proyecto de inocencia fiscal. El poroteo con los gobernadores será una de las tareas principales antes de viajar a Tucumán.