El Gobierno designó al nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional: quién es Pedro Di Nezio

Doctor en Meteorología y con 20 años de trayectoria en Estados Unidos, Pedro Di Nezio asumirá la conducción del SMN.

Hay cambios en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El científico Pedro Di Nezio, especialista en predicción climática y con una extensa trayectoria académica en Estados Unidos, asumirá la conducción del organismo en el marco del plan de modernización impulsado por el Gobierno nacional.

Di Nezio reemplazará a Antonio Mauad y tendrá a su cargo la implementación de una serie de reformas en el SMN. Su designación formal comenzará a regir desde este miércoles.

Quién es Pedro Di Nezio Doctor en Meteorología y Oceanografía Física por la Universidad de Miami e ingeniero mecánico egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Di Nezio lleva dos décadas radicado en Estados Unidos, donde desarrolló programas de investigación aplicada en las universidades de Colorado, Texas y Hawái.

Su perfil está vinculado a la investigación climática y a la predicción de fenómenos meteorológicos de gran escala, áreas en las que desarrolló la mayor parte de su carrera académica. La decisión de designarlo fue tomada por el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, cartera de la que depende el Servicio Meteorológico Nacional.

El plan de modernización del SMN La llegada de Di Nezio se enmarca en el proceso de modernización que impulsa el Gobierno para el organismo. Actualmente, el SMN cuenta con entre 120 y 125 puntos de observación meteorológica distribuidos en todo el país. Según el diagnóstico realizado por la administración de Javier Milei, varias de esas estaciones llegaron a tener hasta ocho personas asignadas a tareas de relevamiento.