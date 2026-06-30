Mendoza: sube un poco la temperatura este martes, pero por poco tiempo

La mínima caerá a 0° en Mendoza este martes, aunque por la tarde la temperatura subirá hasta 16° antes de un cambio brusco previsto para el miércoles.

Con heladas parciales y cielo con pocas nubes, en Mendoza el martes arrancará con una mañana muy fría.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el martes en Mendoza comenzará con condiciones frías desde temprano, aunque con una evolución térmica más favorable hacia la tarde. El cielo se mantendrá con escasa nubosidad y no se esperan fenómenos significativos durante la jornada.

En las primeras horas de la mañana las temperaturas serán bajas por lo que el SMN emitió una alerta por temperaturas extremas en donde aseguró que el Gran Mendoza, Valle de Uco y los departamentos del norte y este registrarán temperaturas que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Las temperaturas oscilarán entre los 0° de mínima y los 16° de máxima, con circulación de viento del noreste que aportará cierta estabilidad. En la zona cordillerana, el panorama será similar, con cielo mayormente despejado y sin cambios relevantes en altura.