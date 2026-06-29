Cómo estará el tiempo este martes en Mendoza y a partir de qué hora empieza a desmejorar

Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada agradable, en la antesala de lo que serán días muy fríos en Mendoza.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 30 de junio una jornada con poca nubosidad, ascenso de la temperatura y heladas parciales, en la antesala del ingreso de un frente frío en Mendoza. La mínima esperada es de 0º y la máxima de 16ºC.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: circulación de viento norte leve entre las 12 y las 19 en la franja Este provincial. A partir de las 22 ingresará un frente frío desde el sur. Comenzará en la zona Sur y avanzará hacia el Norte y Este durante la medianoche y la 1 del miércoles, con velocidades estimadas entre 40 y 45 km/h.

circulación de viento norte leve entre las 12 y las 19 en la franja Este provincial. A partir de las 22 ingresará un frente frío desde el sur. Comenzará en la zona Sur y avanzará hacia el Norte y Este durante la medianoche y la 1 del miércoles, con velocidades estimadas entre 40 y 45 km/h. Nubosidad: cielo despejado durante gran parte del día. A las 22, comenzará a aumentar la nubosidad en Malargüe, y se extenderá posteriormente al resto de la zona Sur y al resto de la provincia. Se prevén precipitaciones débiles de características invernales desde las 4 a 5 del miércoles. Se inician en Malargüe y se generalizan durante el amanecer hacia las zonas Este, Norte y Valle de Uco.

cielo despejado durante gran parte del día. A las 22, comenzará a aumentar la nubosidad en Malargüe, y se extenderá posteriormente al resto de la zona Sur y al resto de la provincia. Se prevén precipitaciones débiles de características invernales desde las 4 a 5 del miércoles. Se inician en Malargüe y se generalizan durante el amanecer hacia las zonas Este, Norte y Valle de Uco. Alta Montaña: cielo despejado. A partir de las 16, cielo seminublado, sin precipitaciones. Pronóstico para los próximos días El miércoles ya se anticipa frío, con precipitaciones aisladas y vientos de “moderados a algo fuertes” del sector sur. Se indican nevadas en cordillera y sectores de precordillera, además del ingreso de masa de aire polar. La mínima esperada es de 1ºC y la máxima de apenas 7ºC.