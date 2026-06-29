Paro total de actividades en YPF: cuándo es y cómo afectará a Mendoza

Los trabajadores de YPF llamaron a un paro total de actividades para el martes 30 de junio por considerar arbitrarias las cesiones de áreas petroleras.

El Sindicato del Personal Jerárquico Profesional del Petróleo de Cuyo anunció un paro total de actividades en todos los yacimientos de YPF en Mendoza para este martes 30 de junio. La medida de fuerza responde a la cesión de áreas petroleras convencionales en la provincia, en el marco de un proceso que el gremio califica como "inconsulto y arbitrario".

Paro total de actividades en YPF El conflicto tiene nombre propio: Proyecto Andes II. A través de esta iniciativa, YPF transfiere áreas convencionales en Mendoza a la empresa Venoil, mientras redirige sus inversiones hacia Vaca Muerta, en Neuquén. Para el gremio, esa decisión empresarial dejó a la provincia en una posición de desventaja frente a la cuenca neuquina.

Julián Matamala, secretario general del sindicato, fue contundente al describir la relación de fuerzas en diálogo con el programa "Libre de humo" de Radio MDZ. "YPF está como dominante, como el Gobierno de Mendoza. Se creen los dominantes y creo que acá ninguno es dominante", señaló. Según el dirigente, desde abril del año pasado el sector perdió entre 500 y 550 trabajadores, una sangría que el gremio intentó administrar a través de jubilaciones y retiros voluntarios antes de que la situación se volviera crítica.

Julián Matamala, el titular del Sindicato del Personal Jerárquico Profesional del Petróleo de Cuyo Archivo MDZ Matamala cuestionó duramente el rol histórico de YPF en la provincia. "Hace 50 años que viene sacando petróleo de la parte de Mendoza en el convencional, ha hecho las arcas gracias a Mendoza y ahora va y las entrega a las áreas ya bien explotadas", disparó, en referencia al desembarco de la petrolera en la explotación no convencional en Neuquén.

El dirigente también apuntó contra el Gobierno de Mendoza por no haber exigido garantías más firmes antes de autorizar el traspaso. Aseguró que ANSES viene demorando jubilaciones que debían resolverse en seis o siete meses, con más de 15 o 20 trámites rechazados por supuesta falta de documentación. "Esto ya llegó al término que rebasó el vaso y vamos a ir hasta las últimas consecuencias que sean necesarias", advirtió.