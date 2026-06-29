Una famosa plataforma de delivery anunció su relanzamiento en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con las autoridades de la empresa Uber y comunicaron que volverá a brindar servicio gastronómico en la provincia.

El Gobierno de Mendoza anunció este lunes el relanzamiento de la plataforma de delivery Uber Eats, que volverá a operar en la provincia. La noticia fue confirmada por el gobernador Alfredo Cornejo, tras reunirse con autoridades de la empresa.

El mandatario provincial se reunió esta mañana en la Casa de Gobierno junto a la Gerenta General de Uber para Argentina, Uruguay y Paraguay, Elisa Frias, y al Head de Uber Eats para Argentina, Juan Martin Cappellini. Del encuentro también participó el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

“Uber sigue apostando por Mendoza. Hoy recibimos a sus autoridades, quienes nos confirmaron el regreso de Uber Eats a la provincia como parte de su plan de expansión en Argentina”, anunció Cornejo a través de sus redes sociales.

Los directivos de Uber precisaron que Mendoza y Córdoba son las dos provincias elegidas para este plan de relanzamiento de la plataforma de delivery que hace unos años estuvo funcionando en la provincia pero luego dejó de estar operativa.

ALF PONCE MERCADO / MDZ “La incorporación de un nuevo actor genera más competencia, más oportunidades para comercios y repartidores, mejores opciones para los usuarios y una oferta de servicios más amplia para quienes visitan nuestra provincia”, indicó el gobernador.