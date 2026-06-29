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Anticipan cortes de luz en 9 departamentos de Mendoza este martes: en qué zonas y a partir de qué hora

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia a lo largo de la jornada.

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Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 30 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia en los que el servicio se verá afectado a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este martes 30/6

Ciudad

  • Entre calles Cerro Juan Pobre, Cerro La Colina, Cerro San Isidro, Cerro la Quebrada y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

  • Entre calles Granaderos de San Martín, Malvinas Argentinas, Antequeda y Venezuela. En el barrio Pedro Molina. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Juan G. Godoy, Cobos, Guillermo Molina y Ejército de Los Andes. En calle Cobos, entre 25 de Mayo y Vélez Sarsfield, y áreas adyacentes; Coronel Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • En calle Malabia, hacia el oeste de Vieytes. En loteo Pinar, barrio Lar de Boedo y adyacencias; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.
  • En calle Córdoba, entre Chile y Adolfo Calle, y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • En el Carril Sarmiento, entre calles Bordín y Mallea, y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle 25 de Mayo, entre Los Salamanquinos y General Las Heras, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
  • En la intersección de calle Maza con Carril Sarmiento y adyacencias; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • En calle La Holanda, entre Belgrano y Proyectada V304, y zonas aledañas; Paramillo. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

  • En la Ruta Provincial N°94, entre Ruta N°92 y callejón El Nevado; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • En calle Aguirre, hacia el oeste de MUZABER; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Cisterna, entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja. En los barrios Virgen De Luján y Los Racimos; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Los Maitenes, Costa de las Vías, Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional N°143; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Monseñor de Miguel, entre calles N°2 y N°4; Las Malvinas. De 12.00 a 16.00 h.
  • Entre calles Los Claveles, Colonia Andes, Los Sifones y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 8.30 a 12.30 h.

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