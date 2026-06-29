Anticipan cortes de luz en 9 departamentos de Mendoza este martes: en qué zonas y a partir de qué hora
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 30 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia en los que el servicio se verá afectado a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 30/6
Ciudad
- Entre calles Cerro Juan Pobre, Cerro La Colina, Cerro San Isidro, Cerro la Quebrada y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Granaderos de San Martín, Malvinas Argentinas, Antequeda y Venezuela. En el barrio Pedro Molina. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Juan G. Godoy, Cobos, Guillermo Molina y Ejército de Los Andes. En calle Cobos, entre 25 de Mayo y Vélez Sarsfield, y áreas adyacentes; Coronel Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Malabia, hacia el oeste de Vieytes. En loteo Pinar, barrio Lar de Boedo y adyacencias; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Córdoba, entre Chile y Adolfo Calle, y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En el Carril Sarmiento, entre calles Bordín y Mallea, y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle 25 de Mayo, entre Los Salamanquinos y General Las Heras, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- En la intersección de calle Maza con Carril Sarmiento y adyacencias; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle La Holanda, entre Belgrano y Proyectada V304, y zonas aledañas; Paramillo. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°94, entre Ruta N°92 y callejón El Nevado; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calle Aguirre, hacia el oeste de MUZABER; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Cisterna, entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja. En los barrios Virgen De Luján y Los Racimos; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Los Maitenes, Costa de las Vías, Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional N°143; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Monseñor de Miguel, entre calles N°2 y N°4; Las Malvinas. De 12.00 a 16.00 h.
- Entre calles Los Claveles, Colonia Andes, Los Sifones y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 8.30 a 12.30 h.