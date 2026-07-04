El Gobierno canceló la mesa política por la Selección y se dilata una cumbre clave

El Gobierno canceló este sábado la reunión de la mesa política , prevista para este martes a las 13 en Casa Rosada, en lo que hubiera significado el primer encuentro entre funcionario sin Manuel Adorni y el debut formal de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

Se trata del mismo horario que jugará Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial. Tras el triunfo agónico de la Selección ante Cabo Verde, el Ejecutivo suspendió el encuentro y “por ahora no tiene fecha”.

Los libertarios no habían reparado que si La Scaloneta se imponía ante los africanos ya tenían horario confirmado. “No se fijaron y lo terminaron cancelando”, indicó una fuente oficial que consultó MDZ .

A su vez, la conferencia de prensa del flamante vocero Adrián Ravier se adelantó 30 minutos y hablará 10:30 con el objetivo de no hablar minutos antes del cotejo.

Junto a la secretaria general de la Presidencia iban a participar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el mencionado jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y principal armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem.

También iban a formar parte de los encuentros la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el asesor presidencial Santiago Caputo, dos de los dirigentes con mayor peso político dentro del oficialismo.

La principal novedad será la incorporación del secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, que participará por primera vez de estas reuniones de coordinación.

De acuerdo con altas fuentes oficiales, el Gobierno prevé una sesión el 16 de julio en el Senado. Busca tratar el paquete de reformas en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley Hojarasca, pliegos judiciales y ascensos militares.

"Estamos tratando de cerrar la sesión. El 8 hay labor parlamentaria y buscamos acordar los temas. Creemos que tenemos el número para volver a recuperar la gestión", recalcó un funcionario de la mesa política.

En la última reunión de Javier MIlei con diputados y senadores, realizada este miércoles en Casa Rosada, el jefe de Estado pidió avanzar con el proyecto de reforma electoral que, entre otras cuestiones, busca implementar la suspensión de las elecciones PASO. También quiere sancionar definitivamente los cambios en el régimen de zonas frías y promover modificaciones a la reciente ley de Inocencia Fiscal. A su vez, impulsará un proyecto para reformar el marco normativo del Banco Central.