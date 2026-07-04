El gobierno de Misiones lanza créditos para el crecimiento de empresas y cooperativas yerbateras

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua anunció a una línea de créditos por más de 200 millones de pesos destinada al crecimiento de empresas y cooperativas ganadoras del primer Mundial de la Yerba Mate que se realizó en Buenos Aires.

El anuncio lo hizo en Casa d Gobierno donde recibió a las empresas y cooperativas ganadoras de la mencionada competencia.

La línea de créditos contará con requisitos flexibles y permitirá financiar inversiones en compra de materia prima, packaging, ampliación de la capacidad productiva, logística de comercialización y otras mejoras orientadas a responder al incremento de la demanda y consolidar la presencia de las marcas misioneras en nuevos mercados.

Passalacqua destacó que los premios obtenidos son el resultado del esfuerzo, la dedicación y el trabajo sostenido de quienes día a día impulsan el crecimiento de la producción yerbatera de Misiones.

“Quiero que sepan que no son solamente embajadores de la yerba mate; son embajadores de toda la provincia de Misiones. A través de ustedes, todos los misioneros nos sentimos representados”, “La yerba mate está en la profundidad de nuestra historia como misioneros, nos sigue apoyando, proyectando y representando como misioneros”, agregó.

“No hay nada que represente más a Misiones, después de la tierra colorada, que la yerba mate. Cada medalla de oro, plata o mención especial que ustedes obtuvieron tiene un enorme valor para toda la provincia. Quería conocerlos personalmente y felicitarlos. Los premios que recibieron en el Mundial destacan su trabajo y su yerba, pero los valores de esos reconocimientos trascienden a la yerba porque toda la provincia se siente distinguida a través de sus marcas”.

En el mundial desarrollado en el mes de junio en Buenos Aires se evaluaron más de 400 muestras mediante un sistema de cata a ciegas por jurados especializados de distintos países.

Unas 50 marcas misioneras, pertenecientes a cooperativas, emprendimientos familiares y establecimientos yerbateros de diferentes escalas productivas, obtuvieron distinciones en todas las categorías, reflejando la calidad, la diversidad y la innovación de la producción yerbatera de la provincia.

“Duplicaron y triplicaron las ventas”

De su parte el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, explicó que la línea de financiamiento busca acompañar el crecimiento que experimentan las marcas misioneras tras el reconocimiento obtenido en el Mundial de la Yerba Mate. “Muchas de las empresas y cooperativas duplicaron e incluso triplicaron sus ventas gracias a la promoción alcanzada a partir del certamen y de su participación en ferias especializadas”.

“Uno de los problemas más lindos es tener una demanda creciente y no contar con el stock suficiente para reponerla. Por eso estamos invirtiendo más de 200 millones de pesos para que puedan seguir comercializando su yerba, continuar creciendo y fortaleciendo el trabajo con los productores”.

Además, destacó que el reconocimiento nacional e internacional confirma la evolución de la calidad de la yerba mate misionera y ratificó el compromiso del Gobierno provincial de seguir impulsando políticas de promoción y financiamiento para fortalecer a las pequeñas empresas del sector. “Misiones sale a cuidar lo que otros Gobiernos descuidan”, concluyó.

14 entre empresas y cooperativas

En tanto que el subsecretario de Yerba Mate, Ricardo Maciel, coincidió que esta nueva línea de financiamiento surgió a partir del crecimiento que registró el sector yerbatero de Misiones luego del certamen. “Muchos nos plantearon que estaban teniendo dificultades para cumplir con la demanda por falta de stock o de capacidad para imprimir más envases. A partir de esa realidad, el Gobierno de la Provincia decidió poner a disposición una línea de créditos para acompañar ese crecimiento”.

Maciel precisó que los créditos estarán dirigidos a las 14 empresas y cooperativas distinguidas que participaron del encuentro y contarán con condiciones flexibles para financiar la compra de materia prima, packaging, logística y otras inversiones destinadas a incrementar la capacidad productiva y ampliar la presencia de las marcas en el mercado. “Cada kilo más de yerba mate que logran comercializar estas marcas significa más trabajo para los productores y un mayor movimiento económico para toda la Misiones”.