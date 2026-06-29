Sergio Uñac, en Misiones: "Es el momento de un hombre del interior" rumbo a las presidenciales de 2027

Desde Misiones, Sergio Uñac cuestionó el impacto del equilibrio fiscal y advirtió que las familias argentinas no llegan ni a mitad de mes.

El gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua, recibió al senador nacional y exmandatario de San Juan, Sergio Uñac, y al diputado nacional Nicolás Trotta, quienes visitan Misiones en el marco de una recorrida por distintas provincias argentinas para conocer la situación de las economías regionales y mantener encuentros con referentes institucionales y sectores productivos.

En declaraciones a la prensa misionera, Sergio Uñac manifestó su deseo de ser candidato presidencial para 2027. “Es el momento de un hombre del interior”. La visita formó parte de una recorrida nacional que inició días atrás en las provincias de Santiago del Estero y Catamarca, con el objetivo de dialogar con gobernadores, intendentes y ciudadanos para conocer en profundidad la realidad de cada provincia.

Hugo Passalacqua, recibió al senador nacional, Sergio Uñac, y al diputado nacional Nicolás Trotta. “Hemos tenido con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, una historia en conjunto desde 2015, en mi primer período como gobernador de San Juan (Passalacqua cumplía su primer mandato como mandatario provincial). Fue un momento donde trabajamos codo a codo, se conseguían cosas y hacíamos sentir que Misiones y San Juan, dos provincias del interior, marcaban un rumbo”, expresó.

“Ha llegado el tiempo de poder escuchar. Tenemos que salirnos quizás de los gritos, de las tensiones que la propia política le genera a la política, pero que también le genera a la sociedad argentina. Es momento de visitar el país, de conocer cada una de las provincias”, señaló.

Economías regionales El senador sostuvo que el recorrido busca ampliar el conocimiento del interior profundo y comentó que “las economías regionales atraviesan una situación extremadamente delicada. La yerba mate, el tabaco, el propio turismo también, como pasa en la provincia de San Juan. Lo mismo ocurre con la vitivinicultura, con el tomate para industria”.