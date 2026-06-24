Israel Innovation Awards 2026: Misiones fue sede de una agenda de innovación y tecnología

La Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI), la Embajada de Israel en la República Argentina y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presentaron en la ciudad de Posadas la 11ª edición de los Israel Innovation Awards (IIA).

Se trata de un concurso para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y emprendedores cuyo objetivo es impulsar el talento argentino y fortalecer los vínculos con el ecosistema tecnológico israelí.

El concurso lleva más de una década. Busca identificar y premiar proyectos con potencial de escalabilidad, impacto social y viabilidad técnica y económica, promoviendo su inserción en ecosistemas internacionales de innovación.

La presentación se realizó en el marco de una visita oficial a la provincia y en articulación con el Gobierno de Misiones, que acompañó una agenda orientada a promover la innovación y el desarrollo tecnológico.

El encuentro contó con la presencia de la vicejefa de Misión de la Embajada de Israel en la Argentina, Anna Keinan; el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto; representantes de esta cámara en Misiones, Samuel y Nicolás Pruczanski; el presidente de la Comunidad Israelita de Misiones, Marcos Alfici; el cónsul honorario del NEA, Mauricio Yankelevich; y el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori.

Con el gobernador

Previo a lanzamiento, la comitiva mantuvo una reunión con el gobernador Hugo Passalacqua. Durante el encuentro se intercambiaron experiencias vinculadas a la innovación, la tecnología y el desarrollo productivo, y se presentaron las actividades previstas para la jornada en el World Forum.

En el marco del diálogo, también se trataron posibles instancias de cooperación entre Misiones e Israel en áreas de interés común. El mandatario destacó el desarrollo alcanzado por Israel en la incorporación de tecnología aplicada al sector agropecuario y manifestó su interés en conocer esas experiencias y evaluar su potencial adaptación a las características y necesidades de la provincia.

Israel Innovation Awards 2026

La visita de la delegación argentino-israelí a Posadas se dio en el marco de la presentación oficial de los Israel Innovation Awards 2026, una iniciativa destinada a promover la vinculación entre actores públicos y privados de Argentina e Israel a partir de proyectos innovadores y el intercambio de conocimientos en materia de desarrollo tecnológico.

Como parte de su agenda en la provincia, los representantes recorrieron Silicón Misiones, destinado a la transformación tecnológica y la economía del conocimiento en la provincia de Misiones, integrando innovación, educación y desarrollo productivo a través de la articulación entre el sector público, privado y el académico, promoviendo un ecosistema de emprendimiento y talento digital. La visita a la Biofábrica, consolidada como un centro de agrobiotecnología.