Un municipio lanzó un curso para capacitar en IA a las pymes mendocinas gratis

El Municipio de Guaymallén confirmó en las últimas horas que lanzó una convocatoria para una capacitación y curso de inteligencia artificial ( IA ) para las pymes mendocinas. Tendrá como objetivo acompañar a los emprendedores y empresarios locales con herramientas para optimizar tiempo y potenciar las ventas.

Se trata de un programa integral diseñado para optimizar la transformación tecnológica , sistematizar y automatizar tareas administrativas y financieras y aumentar las ventas.

El programa consta de cuatro encuentros de tres horas cada uno. Se desarrollará bajo la modalidad virtual y se dictará los días lunes, de 19 a 22h, desde el próximo 29 de junio. Es gratis, pero cuenta con cupos limitados.

Módulo 1: Liderazgo y productividad: introducción a la IA, diseño de prompts, gestión del tiempo y casos de uso.

Módulo 2: Gestión y datos: automatización de flujos de trabajo, análisis de datos, sistematización y uso de IA en Excel y Sheets.

Módulo 3: Marketing Digital: estrategia digital, identidad de marca, copywriting, calendarios de contenido y generación con Canva IA.

Módulo 4: Atención al Cliente 4.0: Chatbots con IA, automatización en WhatsApp Business, CRM inteligente y análisis de satisfacción.

Cómo inscribirse

La capacitación es gratuita y con cupos limitados, por lo que los interesados deberán inscribirse previamente a través del siguiente enlace: https://forms.gle/ypefrzVhMVxJBm3C8

Para agendar:

Modalidad: virtual (plataforma Microsoft Teams).

Fecha de inicio: 29 de junio

Días y horario: lunes de 19 a 22h.

Para más información los interesados pueden comunicarse al correo: [email protected] o a través de WhatsApp al 2612470094.