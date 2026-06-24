Las nuevas Meta Glasses combinan anteojos con inteligencia artificial

Las Meta Glasses inauguran una nueva etapa en la división de dispositivos corporales mediante el diseño de herramientas de interacción manos libres. La compañía estadounidense concretó la presentación oficial de esta serie de anteojos que asimila algoritmos de procesamiento lógico para asistir al usuario en sus tareas cotidianas sin consultar una pantalla externa.

Variantes de diseño y ergonomía en los lentes con IA La propuesta comercial de la firma tecnológica establece un precio base de $299 dólares en las regiones seleccionadas. La colección dispone de tres formatos de armazón diferenciados, denominados Adventurer, Fury y una variante ovalada delgada de la línea de lentes con IA que la firma elaboró en colaboración con Kylie Jenner. El catálogo inicial cuenta con un total de 26 estilos distintos que combinan materiales de alta calidad con una paleta de siete tonalidades y cristales solares o polarizados de la empresa EssilorLuxottica.

Kylie Jenner colabora con Meta para unas gafas con IA y estilo. Meta La ingeniería de estos lentes incorpora almohadillas nasales ajustables en tres direcciones y bisagras de sobreextensión para mejorar la comodidad durante el uso prolongado. El armazón aloja altavoces de oído abierto que reproducen audio sin bloquear el canal auditivo externo, un sistema de múltiples micrófonos con reducción del ruido del viento y una batería que provee más de 8 horas de autonomía continua. Un botón físico dedicado facilita la activación de las herramientas lógicas del sistema operativo de Meta.

Aplicaciones de la inteligencia artificial en la rutina diaria El motor que coordina el procesamiento de datos corresponde al modelo multimodal Muse Spark, un esquema desarrollado por los laboratorios de Meta. Esta infraestructura de inteligencia artificial faculta al aparato para interpretar el entorno visual del portador y responder consultas sobre cartelería local. El sistema también permite traducir conversaciones en tiempo real en 20 idiomas diferentes u organizar el calendario personal mediante simples comandos de voz. Las funciones lógicas operan en segundo plano, un factor que ayuda a que el ciudadano mantenga la atención en su entorno físico.