El debate sobre el control de las tecnologías de vanguardia sumó un elemento de análisis crítico tras revelarse las actividades de las corporaciones de Silicon Valley. La red Dialog opera como un foro privado bajo estrictos acuerdos de confidencialidad donde una élite empresarial y gubernamental coordina visiones sobre la gobernanza global.

El temario de Dialog expone los esquemas de concentración de beneficios que relegan la participación de las mayorías sociales.

DIALOG, una sociedad secreta impulsada por Peter Thiel para abrir una discusión más amplia sobre tecnología, desigualdad, poder político y democracia. Shutterstock El control de la tecnología en manos de una élite corporativa La filtración de información privada del sitio web del grupo, expuesta por la hacktivista suiza Maia Arson Crimew, demostró que esta sociedad secreta funciona como un espacio extraoficial de alta influencia. Los registros de inscripción revelan la participación de multimillonarios del sector de la inteligencia artificial y las finanzas, junto a funcionarios gubernamentales y secretarios de Estado. Los encuentros anuales se desarrollan en complejos hoteleros de lujo y constan de sesiones moderadas con temáticas sensibles como la navegación de conflictos bélicos internacionales o el control de recursos estratégicos.

Esta estructura evidencia cómo el desarrollo de la tecnología, un proceso que resulta profundamente social y colectivo, termina expropiado por un puñado de corporaciones. Los CEOs de las grandes firmas de software impulsan narrativas de mérito individual para justificar la apropiación privada de herramientas que son producto de décadas de investigación de la clase trabajadora. La centralización de estas capacidades de cálculo y automatización en ámbitos cerrados condiciona el funcionamiento democrático de las naciones.

Implicados argentinos en la red de influencia global Los listados de los participantes de los retiros anuales de la organización incluyen a empresarios destacados de la región sudamericana. Entre los nombres expuestos figura el de Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, quien comparte espacio de discusión en este foro privado junto a figuras globales de la talla de Elon Musk y Eric Schmidt. El patrimonio del empresario argentino se estima en 6.800 millones de dólares en los registros fiscales analizados por los investigadores de la prensa internacional.