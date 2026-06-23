El gigante tecnológico Oracle elimina 21.000 empleos al apostar por la IA

Oracle eliminó unos 21.000 puestos de trabajo a nivel global en el último año mientras reorienta su negocio hacia la inteligencia artificial (IA), de acuerdo con su último informe anual.

La empresa de software y computación en la nube señaló que contaba con unos 141.000 empleados a tiempo completo al 31 de mayo de 2026, frente a unos 162.000 trabajadores en la misma fecha del año anterior.

El "despliegue de tecnologías de IA en nuestras operaciones ha resultado, y puede seguir resultando, en reducciones de nuestra plantilla de empleados", dice el informe.

Los recortes -que representan alrededor del 13% del personal de Oracle– son parte de una tendencia más amplia entre las empresas de tecnología, que gastan cientos de miles de millones de dólares en la construcción de infraestructura de IA como centros de datos.

Amazon y Meta, que es propietario de Facebook, han eliminado miles de puestos de trabajo en los últimos meses mientras invierten en IA.

Más de 100.000 trabajadores del sector tecnológico fueron despedidos el año pasado, según estimaciones de empresas de seguimiento del empleo.

Getty Images Los recortes representan alrededor del 13% del personal de Oracle.

Oracle realizó recortes de empleos "significativos" en abril, según empleados de alto nivel que hicieron comentarios de manera online, pero el alcance total de los despidos no se reveló hasta que se presentó su informe anual.

La firma dijo que los recortes han llevado a alrededor de US$1.800 millones en indemnizaciones por despido y otros gastos de reestructuración en el último año.

La cifra es significativamente superior a los US$374 millones que la empresa destinó a costos de reestructuración en el año fiscal anterior.

Oracle afirmó que sus esfuerzos de reestructuración "pueden resultar disruptivos".

La empresa advirtió que la reorganización puede provocar una escasez de trabajadores cualificados en determinados puestos, lo que derivaría en una pérdida de productividad capaz de afectar sus ganancias.

"A medida que crecen nuestros negocios de computación en la nube e inteligencia artificial, seguiremos balanceando nuestros recursos y reestructurando nuestros equipos de desarrollo para asegurarnos de contar con las personas adecuadas que puedan ofrecer los mejores productos de nube e IA a nuestros clientes en todo el mundo", le dijo la compañía a la BBC.

La carrera de la IA

Oracle ha estado inmersa en una carrera para desplegar centros de datos destinados a gigantes de la IA como OpenAI y Meta.

La BBC informó anteriormente que Oracle planeaba invertir al menos US$50.000 millones en infraestructura este año.

La empresa fue cofundada por Larry Ellison, una de las personas más ricas del mundo, quien también ocupa el cargo de director de tecnología de Oracle.

Muchas empresas han reducido sus plantillas de empleados, que a menudo representan el mayor gasto para una compañía tecnológica, a medida que invierten en IA.

Getty Images Empresas como Google, Amazon y Meta destinan millones de dólares a la IA.

Google, Amazon y Meta planean destinar en conjunto unos US$650.000 millones a esta tecnología en el año.

Amazon anunció que planea invertir US$200.000 millones en IA en el próximo año, la cifra más alta entre las principales empresas tecnológicas.

El gigante del comercio electrónico y la tecnología, que emplea a más de 1,5 millones de personas en todo el mundo, también comunicó que eliminaría unos 30.000 puestos de trabajo a través de varias rondas de despidos.

Un alto ejecutivo de Amazon señaló en un comunicado interno en octubre que la empresa necesitaba organizarse de manera "más eficiente y ágil", ya que la IA estaba "permitiendo a las empresas innovar mucho más rápido que nunca".

BBC

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FUENTE: BBC