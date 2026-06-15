La Argentina real: en tiempos de motosierra, el productor yerbatero pierde unos $15 millones por cosecha

La crisis del sector yerbatero volvió a encender el debate en Misiones luego de que el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, afirmara que un pequeño productor yerbatero “puede perder cerca de 15 millones de pesos por cosecha debido a la fuerte caída del precio de la hoja verde”. Hoy se está pagando entre 200 y 250 pesos por kilo.

El funcionario provincial dijo que, “si el valor de la materia prima hubiera mantenido la misma cotización en dólares que registraba en diciembre de 2023, los productores deberían percibir alrededor de 742 pesos por kilo de hoja verde . Sin embargo, actualmente cobran entre 200 y 250 pesos por kilo, lo que representa una diferencia de 492 pesos por kilo”.

“Tomando como referencia a un productor familiar que comercializa unos 30.000 kilos de hoja verde por cosecha, esa brecha se traduce en una pérdida estimada de 14,7 millones de pesos”, calculó López Sartori.

El ministro dijo que “este escenario afecta especialmente a las familias rurales que dependen de una o dos cosechas anuales para sostener su actividad económica”. Y agregó que "el impacto también se refleja en la economía provincial”.

Facundo López Sartori, ministro de Agro y Producción de Misiones, destacó que la pérdida de los productores puede llegar hasta casi 15 millones de pesos por cosecha para un pequeño productor.

De acuerdo con los cálculos difundidos por el funcionario, si la situación alcanza a unos 10.000 productores, las pérdidas superarían los 147 mil millones de pesos por año, recursos que dejan de circular en las economías regionales y en las comunidades vinculadas a la producción yerbatera.

La desregulación

Desde el Ministerio del Agro y la Producción atribuyen esta problemática “a la desregulación del mercado impulsada por el Gobierno nacional a partir de la entrada en vigencia del DNU 70/23, que eliminó facultades clave del Instituto Nacional de la Yerba Mate ”.

Durante más de 20 años el organismo nacional tuvo la potestad de fijar precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, una herramienta que, según los productores, contribuía a equilibrar la cadena productiva.

Con el nuevo esquema, el precio quedó sujeto a las condiciones de oferta y demanda, una situación que, de acuerdo con los reclamos del sector, favorece a los actores más concentrados de la actividad y debilita la posición de los pequeños productores.

En este contexto, el oficialismo misionero continúa promoviendo iniciativas para restituir las facultades regulatorias del INYM y reclama medidas que permitan garantizar la rentabilidad de las explotaciones familiares. Mientras tanto, la situación del sector yerbatero sigue siendo uno de los principales focos de preocupación económica y política en la provincia.