Comerciantes, yerbateros, tabacaleros e industriales de Misiones "en caída libre"

Una situación comercial, productiva y empresarial crítica atraviesa la economía primaria en Misiones . El sector comercial de ciudades fronterizas atraviesa una muy dura situación debido a las asimetrías con los países vecinos como Paraguay y Brasil y la propia asimetría interna con los grandes híper mayoristas. También productores yerbateros, tabacaleros y forestales.

El sector de la yerba mate es otro de los que está como se dice vulgarmente “en picada”, con un mercado desregulado, con precios de la hoja verde no llegan a cubrir los gastos mínimos de los productores yerbateros .

También difícil es el momento que están pasando los productores tabacaleros y, complicada es la situación de los madereros.

El centro de Posadas está desolado. Locales comerciales vacíos con el cartel se alquila, se vende cuando antes funcionaban negocios emblemáticos.

Algunos comerciantes decidieron cerrar definitivamente, otros optaron por reabrir en zonas alejadas del Centro, donde los alquileres de los locales se reducen en hasta un 60%. Los que pudieron se mudaron a la ciudad paraguaya de Encarnación.

comercio tres.jpg

Lo mismo sucede en otras ciudades fronterizas. Cabe acotar que Misiones limita en un 92% con ciudades de Brasil y Paraguay. Con Brasil debe competir con las zonas francas; mientras que con Paraguay contra la mínima presión fiscal que tiene el país guaraní.

También compiten con “grandes” híper mayoristas que para atraer clientes ofrecen mercaderías por bulto o unitarias a precios mayorista.

Ni los programas vigentes Ahora, impulsados conjuntamente entre el gobierno provincial y algunos bancos, que permiten reintegros de hasta el 35% con pagos con tarjetas de crédito a plazos que van de tres, seis a 12 cuotas hicieron que repunte el comercio minorista.

Sin levantamiento de la cosecha

Los productores yerbateros decidieron parar la cosecha de la zafriña (cosecha de verano) y anunciaron que no levantarán la zafra de invierno si el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no vuelve a regular el precio de la hoja verde y canchada (estacionada).

La combinación de costos en alza, precios deprimidos y un mercado desregulado desde el Decreto 70/23 firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, volvió a poner a los productores al límite y profundizó un clima de fuerte tensión social y económica en las zonas rurales.

Yerba mate precio

El viernes último en un encuentro en la ciudad de Campo Viera, decidieron parar la cosecha hasta tanto el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) recupere sus facultades y fije un nuevo precio para la materia prima.

En ese contexto, los productores han multiplicado sus reclamos a lo largo de estos dos años a través de cese de zafriña, cortes de ruta, pedidos de emergencia yerbatera y reuniones con autoridades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). De este modo, una de las últimas medidas impactó de lleno en la zafriña de verano 2025/26, que en muchos casos fue directamente suspendida o se desarrolló de manera parcial e irregular como forma de protesta.

En la reunión reclamaron la presencia del reciente nombrado presidente del INYM, Rodrigo Correa.

Paro provincial

El productor yerbatero Ángel Ozeñuk advirtió sobre la gravedad del momento que atraviesa la actividad. “La situación está muy complicada. Yo creo que se está gestando un paro provincial yerbatero como pocas veces se ha visto”, dijo en declaraciones al diario El Territorio de Posadas.

Los productores reclaman que se pague un valor por kilo de hoja de alrededor de $420, sin embargo, los pagos están muy por debajo (entre $180 y $220) y con cheques posdatados de hasta 180 días.

Tras la reunión uno de los voceros dijo que “los productores resolvimos otorgar un plazo de entre 14 y 15 días para que el reclamo sea elevado a la mesa de diálogo y se busque una solución concreta. Si en ese período no hay respuestas, se avanzará con un paro de cosecha, transporte de yerba canchada y molienda. No es una medida inmediata, pero el sector ya está en estado de alerta y movilización.

Tabacaleros autoconvocados

Los productores tabacaleros se autoconvocaron el jueves último frente a la sede de la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) en reclamo por la falta de definiciones sobre el precio del tabaco para la campaña 2026. La protesta se dio mientras se desarrollaba una reunión de la que, según denunciaron, fueron excluidos.

En diálogo con Radio Social Club, Maximiliano Hoff, productor tabacalero lanzó duras críticas contra los gremios del sector. “Es lamentable que nuevamente estén jugando con los productores. Estamos frente a la APTM y no nos dejan participar de la reunión”, afirmó.

tabacaleros.jpg Tabacaleros en pie de guerra por un tema de precios y costos.

Hoff sostuvo que los trabajadores exigen conocer los argumentos que manejan los gremios para fijar el precio de este año. “Queremos escuchar cuáles van a ser los argumentos sobre el precio del tabaco 2026. Los gremios nos traicionan una vez más”, señaló.

El productor también remarcó la grave situación económica que atraviesan muchas familias tabacaleras. “Hay productores que todavía no cobraron su producción. No podemos pagar ni siquiera la luz. Así no se puede seguir”.

Ante la falta de respuestas, Hoff anticipó que podrían endurecerse las protestas. “Las medidas que vamos a tomar van a ser drásticas. Queremos que la Nación intervenga en esta situación porque, así como está planteada, es insostenible”, concluyó.

Forestales: “La mayor crisis de su historia”

El ingeniero forestal y consultor Nicolás Ocampo, impulsor del Grupo Jóvenes Ingenieros Forestales de Misiones y ex vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales, respondió a las declaraciones del diputado nacional por La Libertad Avanza, el misionero Diego Hartfield, quien sostuvo que las políticas del gobierno de Javier Milei impulsan la competencia como motor del crecimiento, comparándola con su experiencia como ex tenista profesional.

Ocampo valoró la trayectoria deportiva del legislador y la importancia que le asigna a la competencia, pero advirtió que ese concepto no puede trasladarse de manera directa al sector productivo. “Sería bueno que le pregunte a los productores y a los dueños de las pymes forestales si quieren competir. Estoy seguro de que absolutamente todos le van a decir que sí”.

forestoindustria dos

En ese sentido, remarcó que la forestoindustria misionera, integrada por más de 500 pymes, es uno de los sectores que mayor riqueza genera en la provincia, con producción de bienes y servicios, generación de empleo y un fuerte impacto en el desarrollo social y económico. Sin embargo, aseguró que hoy atraviesa “la mayor crisis de su historia”.

En declaraciones a sitio web Misiones el profesional explicó que “el principal problema no es la falta de voluntad para competir, sino las condiciones en las que se exige hacerlo. Entre los factores que afectan la competitividad, mencionó el fuerte incremento de los costos de producción: en los últimos dos años, el precio de la energía aumentó más de un 617% y el gasoil cerca de un 250%, encareciendo de manera directa la actividad forestal y la logística.

Reducción del IVA

Ocampo planteó la necesidad de avanzar en una reducción del IVA al 10% y del Impuesto a las Ganancias a niveles similares, como ocurre en Paraguay. “Misiones tiene el 92% de sus límites con Paraguay y Brasil. Si la Nación nos brinda herramientas de competitividad, podemos ser una potencia productiva e industrial y terminar con desventajas históricas. Eso sería verdadera libertad para competir», afirmó.

A la vez cuestionó la falta de políticas energéticas para el sector industrial, al señalar que “países como Alemania, Estados Unidos, Japón y los miembros de la Unión Europea subsidian la energía para sostener la producción”. Pidió precios diferenciales para Misiones, “teniendo en cuenta el impacto que tuvo la construcción de Yacyretá en la provincia”.