Mercedes Benz apuesta a su nueva línea de camiones Axor para cubrir las necesidades del agro

En el marco del 20° aniversario de la muestra agroindustrial, Mercedes Benz presentó nuevos modelos de camiones, soluciones financieras y herramientas tecnológicas para el sector productivo. MDZ tuvo la oportunidad de dialogar con Marcelo Lopresti, asesor de Producto de Camiones y de probar el simulador de conducción de camiones TruckTraining.

Entre las novedades destacadas se encuentra la presentación del nuevo Axor , uno de los modelos emblemáticos dentro del segmento de extrapesados de la marca. En el stand de la compañía se exhiben distintos modelos diseñados para cubrir las necesidades de transporte de diferentes sectores productivos:

Axor , dentro de la línea de extrapesados

Accelo 1116, con transmisión automatizada PowerShift.

De acuerdo con la compañía, estos modelos incorporan equipamiento y tecnología orientados a mejorar la eficiencia operativa y el desempeño en diferentes condiciones de trabajo.

Entrevista Mercedes Expoagro Entrevista con Gustavo Lopresti, Asesor de Producto de Mercedes-Benz.

Simulador de conducción y capacitación

Una de las novedades del stand es la incorporación del simulador de TruckTraining, una herramienta de capacitación destinada a la profesionalización del transporte. Este sistema utiliza tecnología envolvente de tres pantallas, que permite recrear distintas situaciones de manejo en entornos simulados.

video simulador mercedes Simulador de manejo en el stand de Mercedes Benz.

Durante la feria también se anunció una nueva edición del Concurso Regional de Conductores, cuya inscripción se abrirá en abril.

La competencia está dirigida a clientes que cuenten con unidades activas equipadas con Fleetboard, el sistema digital de gestión de flotas de la marca.

El proceso incluirá varias etapas:

Monitoreo inicial mediante la plataforma Fleetboard.

Tres instancias regionales presenciales .

Final nacional en Buenos Aires, prevista para noviembre.

Promociones y soluciones financieras

Durante la exposición, la compañía también anunció promociones especiales vinculadas a la compra de camiones y servicios de mantenimiento. Entre ellas se incluyen un 12% de descuento en contratos de mantenimiento Service Plus Complete durante los primeros dos meses y Fleetboard bonificado durante cuatro meses y luego 20% de descuento por dos meses para unidades patentadas hasta septiembre de 2026.

En paralelo, Mercedes-Benz Financiera ofrece soluciones de financiamiento adaptadas a las necesidades de cada cliente, como créditos prendarios en pesos, créditos en dólares para el sector agropecuario y Leasing, herramienta que representó el 34% de las operaciones financiadas en 2025.