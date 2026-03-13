Mercedes Benz apuesta a su nueva línea de camiones Axor para cubrir las necesidades del agro
La compañía exhibe camiones, soluciones financieras y servicios en Expoagro 2026, destacando el nuevo Axor y un simulador de conducción.
En el marco del 20° aniversario de la muestra agroindustrial, Mercedes Benz presentó nuevos modelos de camiones, soluciones financieras y herramientas tecnológicas para el sector productivo. MDZ tuvo la oportunidad de dialogar con Marcelo Lopresti, asesor de Producto de Camiones y de probar el simulador de conducción de camiones TruckTraining.
Camiones que acompañan al sector productivo
Entre las novedades destacadas se encuentra la presentación del nuevo Axor, uno de los modelos emblemáticos dentro del segmento de extrapesados de la marca. En el stand de la compañía se exhiben distintos modelos diseñados para cubrir las necesidades de transporte de diferentes sectores productivos:
Axor, dentro de la línea de extrapesados
-
Axor 2545/36 tractor, con potencia de 450 CV.
-
Axor 2038/46 chasis, con potencia de 380 CV.
-
-
Actros, orientado al transporte de carga pesada
Actros 2651, presentado con configuración bitren.
Atego, destinado al transporte semipesado
-
Atego 1721, equipado con motor MB OM 924 de 210 CV.
Accelo, pensado para transporte liviano
Accelo 1116, con transmisión automatizada PowerShift.
De acuerdo con la compañía, estos modelos incorporan equipamiento y tecnología orientados a mejorar la eficiencia operativa y el desempeño en diferentes condiciones de trabajo.
Simulador de conducción y capacitación
Una de las novedades del stand es la incorporación del simulador de TruckTraining, una herramienta de capacitación destinada a la profesionalización del transporte. Este sistema utiliza tecnología envolvente de tres pantallas, que permite recrear distintas situaciones de manejo en entornos simulados.
Durante la feria también se anunció una nueva edición del Concurso Regional de Conductores, cuya inscripción se abrirá en abril.
La competencia está dirigida a clientes que cuenten con unidades activas equipadas con Fleetboard, el sistema digital de gestión de flotas de la marca.
El proceso incluirá varias etapas:
-
Monitoreo inicial mediante la plataforma Fleetboard.
Tres instancias regionales presenciales.
Final nacional en Buenos Aires, prevista para noviembre.
Promociones y soluciones financieras
Durante la exposición, la compañía también anunció promociones especiales vinculadas a la compra de camiones y servicios de mantenimiento. Entre ellas se incluyen un 12% de descuento en contratos de mantenimiento Service Plus Complete durante los primeros dos meses y Fleetboard bonificado durante cuatro meses y luego 20% de descuento por dos meses para unidades patentadas hasta septiembre de 2026.
En paralelo, Mercedes-Benz Financiera ofrece soluciones de financiamiento adaptadas a las necesidades de cada cliente, como créditos prendarios en pesos, créditos en dólares para el sector agropecuario y Leasing, herramienta que representó el 34% de las operaciones financiadas en 2025.