Reforma del BCRA: qué hicieron los países vecinos que la Argentina no pudo hacer en 30 años

El presidente Javier Milei dio a conocer este jueves, en cadena nacional, los lineamientos de la reforma que su gobierno impulsa para la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El eje del anuncio fue dotar de mayor independencia a la entidad y clausurar los mecanismos de financiamiento monetario al Tesoro. La administración libertaria mira otros ejemplos para su reforma.

En la comparación regional, Uruguay, Chile y Brasil fijan el control de la inflación como objetivo —igual que la Argentina—, pero lo complementan con otras funciones, como la estabilidad financiera. Colombia, en cambio, prioriza exclusivamente el control de precios, el mismo esquema al que llegaría el país si prospera la reforma oficial, según datos de Juan Manuel Telechea, director de la consultora T+1.

Otros puntos muestran mayor consenso regional: la prohibición del financiamiento directo al Tesoro que propone la Argentina es la regla general en todos los países vecinos, y también coinciden en la restricción total respecto de las letras intransferibles. Donde aparecen diferencias es en el destino de las ganancias realizadas: Brasil adopta la postura más prudente y obliga a destinarlas exclusivamente al pago de deuda pública, mientras que en Uruguay, Chile y Colombia su uso está permitido.

Según reveló Bloomberg, la consultora MAP repasa la experiencia regional. Chile, Perú, Brasil y Colombia "enfrentaron históricamente episodios de inflación, dominancia fiscal, fragilidad externa e inestabilidad política comparables con los de Argentina", recuerda MAP, pero a diferencia del caso argentino "lograron construir marcos institucionales que evitaron que esas tensiones se tradujeran en una dinámica inflacionaria crónica".

Esa autonomía se apoyó, en general, en dos mecanismos: mandatos que no coinciden plenamente con el ciclo político presidencial y renovación parcial del directorio. "Estos mecanismos buscan evitar que un nuevo gobierno pueda reemplazar inmediatamente a toda la conducción de la entidad y reducir la dependencia de la política monetaria respecto del Poder Ejecutivo", explica el trabajo.

Los casos de Perú y Brasil, y el contraste argentino

Perú ofrece, según MAP, el ejemplo más nítido de continuidad institucional: Julio Velarde permanece al frente del Banco Central de Reserva desde 2006 y fue ratificado por gobiernos de distinto signo político. En Brasil, "la autonomía introducida en 2021 atravesó una primera prueba relevante con el cambio de gobierno: Roberto Campos Neto, designado durante la presidencia de Bolsonaro, completó su mandato durante los primeros años de la administración de Lula y fue reemplazado según el calendario institucional previsto".

La consultora aclara que esa independencia no excluye la coordinación con el resto del equipo económico: "La verdadera prueba de autonomía no es la ausencia de coordinación, sino la capacidad de sostener límites institucionales cuando aparecen tensiones entre los objetivos del Gobierno y los del Banco Central".

El contraste con la Argentina queda expuesto en un dato: desde 1991, los presidentes del BCRA permanecieron en el cargo apenas 28 meses en promedio. De ahí que el proyecto contemple mayores restricciones para remover al titular de la entidad y a los integrantes del Directorio.

La conclusión del informe apunta al largo plazo. Para ser efectiva, la reforma debe estar acompañada de consistencia macroeconómica y de un consenso político y social en torno a tres principios mínimos: que el Banco Central no financie al Tesoro, que cuente con un balance sólido y capacidad operativa, y que se respeten los mandatos de sus autoridades aun cuando hayan sido designadas por una administración de distinto signo. "En definitiva, la efectividad de la reforma dependerá menos de su aprobación inicial que de la capacidad de sostenerla a lo largo del tiempo", cerraron.

Qué hacen la Fed, el BCE, el Banco de Inglaterra y el de Japón

Fuera de la región, el Banco Central Europeo tiene como mandato mantener la estabilidad de precios —resguardar el valor del euro—, aunque también se propone contribuir a la seguridad y solidez del sistema bancario.

La Reserva Federal de Estados Unidos, en cambio, cumple cinco funciones generales: política monetaria, estabilidad financiera, supervisión bancaria, sistemas de pago y protección del consumidor y desarrollo comunitario.

Su esquema se denomina "dual", porque a través de la política de tasas debe garantizar simultáneamente el máximo nivel de empleo posible y una meta de inflación que no supere el 2% anual.

El Banco de Inglaterra define cuatro objetivos: la emisión de dinero y supervisión de los medios de pago, el mantenimiento de los precios vía gestión de tasas, la regulación de los principales bancos del país y la estabilidad del sistema financiero, que puede incluir intervenir con liquidez ante una crisis para evitar una corrida.

El Banco Central de Japón, por su parte, se concentra en tres funciones: emitir dinero, actuar como banco de los bancos —recibiendo depósitos de las entidades comerciales y prestándoles liquidez de corto plazo— y administrar los fondos del Tesoro.