Consumo en picada: Misiones aprobó la refinanciación de deudas de empleados públicos y jubilados

El gobierno de Misiones anunció una serie de medidas destinadas a aliviar la carga financiera de empleados públicos y jubilados que registran descuentos sobre sus haberes a través del Centro Único de Administración de Descuentos (CUAD) .

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 497, dictada el 16 de junio de 2026 por el Ministerio de Hacienda, organismo que actúa como autoridad de aplicación del sistema. La normativa introduce cambios relevantes para garantizar que los descuentos mensuales no comprometan una proporción excesiva de los ingresos de los beneficiarios.

El principal cambio establece que las cuotas correspondientes a créditos otorgados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) pasarán a integrar el tope general del 39% de los haberes netos, límite que ya regía para el resto de los descuentos administrados mediante el CUAD.

Hasta ahora, el código de descuento del IPLyC se encontraba excluido de ese cálculo, una situación que en algunos casos provocó que el total descontado superara el porcentaje máximo considerado razonable para preservar el ingreso disponible de trabajadores y jubilados.

La resolución también crea un programa de refinanciación destinado a aquellos beneficiarios cuyas cuotas actuales excedan el 39% de sus haberes netos.

“A través de este mecanismo, las deudas podrán ser reestructuradas para reducir el importe de las cuotas mensuales y adecuarlas al nuevo límite establecido por la normativa”, especifica la resolución.

Funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Misiones explicaron que los interesados deberán iniciar el trámite directamente ante las entidades que otorgaron los créditos, las cuales serán responsables de implementar las adecuaciones necesarias para cumplir con la nueva disposición.

Menos del 14%

Según precisó el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la medida alcanza a una porción reducida del universo de empleados públicos y jubilados. “Los casos afectados representan menos del 14% del padrón total de beneficiarios del sistema”.

La cartera económica recordó, además, que los créditos involucrados fueron contratados de manera voluntaria, aunque reconoció que los cambios en el contexto financiero obligaron a revisar el esquema vigente.

Tasas y los cambios laborales

El Ministerio de Hacienda y Finanzas señaló que históricamente las cuotas fijas tendían a perder peso relativo frente a los incrementos salariales registrados en períodos de alta inflación. “Sin embargo, durante 2025 se produjo una fuerte suba de las tasas de interés que alteró esa dinámica y generó un incremento mayor al previsto en los saldos de deuda”.

“La situación también impactó en trabajadores que solicitaron créditos tomando como respaldo dos cargos laborales —como ocurre en algunos casos dentro del sector docente— y que posteriormente quedaron con un solo cargo activo. Esa modificación redujo sus ingresos disponibles y provocó que las cuotas pasaran a representar una proporción superior al límite establecido”.

Con esta resolución, el Gobierno provincial busca evitar que los descuentos comprometan una parte excesiva de los ingresos de los beneficiarios y garantizar una administración más equilibrada de los haberes frente a los cambios del contexto económico.