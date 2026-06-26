Investigan una tecnología capaz de convertir en electricidad el calor que genera la IA

Científicos de Corea del Sur desarrollaron una tecnología que permita recuperar la energía del calor generado por centros de datos, baterías y servidores.

Investigadores avanzan en una tecnología capaz de convertir el calor de los data center en electricidad

Una de las principales demandas que tienen los avances de la tecnología, como la inteligencia artificial, es la utilización de centros de datos y servidores para poder alimentarse, los cuales emiten una gran cantidad de calor. Es por eso que investigadores de Corea del Sur trabajan en una sistema para poder transformarlo en electricidad.

Científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang diseñaron un modelo que permite convertir el calor residual emitido por estos espacios y artefactos en energía aprovechable, utilizando materiales de bajo costo.

El problema surge de la generación permanente de calor que emanan estos lugares, ya que cada consulta a la IA, proceso u operación demanda de la utilización de servicios digitales y esto genera una energía que se desecha en el ambiente.

Cómo funciona la tecnología El desarrollo se basa en nanotubos de silicio, los cuales son capaces de capturar calor residual con una eficiencia superior a las estructuras actuales. Dicha tecnología también podría proyectarse para ser aplicada en sistemas como vehículos eléctricos u otras instalaciones industriales.

La tecnología apunta a los data center y otros lugares de alimentación energética. Apple Además, la tecnología investigada por el equipo liderado por el profesor Chang-Ki Baek y el investigador Ki Yeong Kim está compuesta por materiales más accesibles, los cuales generan una ventaja tanto en sus costos como en su funcionamiento. El silicio es uno de los materiales más elegidos en la industria de los semiconductores, por lo que se facilita el acceso al mismo.