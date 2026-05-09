Data Centers: qué se necesita Argentina para atraer inversiones en un sector clave para el desarrollo de la IA

Los data centers son uno de los sectores claves para el desarrollo de la inteligencia artificial. Argentina presenta condiciones climáticas que facilitarían su desarrollo, aunque es un sector que actualmente se encuentra concentrado geográficamente y con capacidad limitada para impulsar avances en IA.

En cuanto a las condiciones necesarias para que las inversiones en data centers tengan impacto en la economía, este tópico se debatió en el panle "¿Qué necesita Argentina para ser atractiva para las grandes inversiones en datacenters?", en el marco del Internet Day, organizado por La Cámara Argentina de Internet (CABASE), que se llevó a cabo en Centro de Convenciones de Buenos Aires entre el 6 y 7 de mayo.

Paula Garnero, Directora de la consultora Insight-LAC, sostuvo que por sí solos, los data centers no van a resolver los problemas de la Argentina. "Hay que direccionar estas inversiones en un sentido estratégico. Esto no se puede dar solamente con el RIGI", comentó.

"Hay que tener visión de cadena de valor y de los potenciales sectores que vayan a demandar estos servicios", subrayó. En ese sentido, mencionó las cadenas de valor y los sectores de actividad económica que requieren procesamiento de datos y cero latencia: minería, oil & gas, salud, logística y transporte para la trazabilidad de flotas y camiones.

"A diferencia de Brasil, que es interesante por su escala, tiene una economía digital enorme, medios de pago avanzados y una gran demanda de streaming, entre otros factores. En nuestro caso, la estrategia va a tener que ser más quirúrgica. Nuestro fuerte puede ser un esquema más distribuido: nodos en ciudades centrales como CABA, Córdoba y Neuquén; una central de cómputo al lado de una mina; Rosario al lado del puerto", continuó.

También, detalló los incentivos que da el país vecino: "Brasil da incentivos fiscales y destinó mil millones de dólares para inversiones y pide a cambio que: el 100% de esos data centers use energía renovable, que el 2% de los incentivos fiscales se reinviertan y que el 10% de la capacidad de cómputo quede disponible para el sistema universitario, tecnológico y startups" . Y puntualizó: "Puede derramar, sí. Pero hay que conducirlo".

En tanto, Rafael Eloy Ibañez, CEO de SkyOnline, mencionó que hace 30 años fue la primera ola de los data centers con el boom de la puntocom. "Nosotros llevamos 16 años operando data centers. Ahora se puso de moda", remarcó.

El Ejecutivo se refirió al anuncio de OpenIA y Sur Energy de un proyecto de 500 MW en la Patagonia: "Todos los data centers hoy, desde hace años, suman menos de 30 MW entre todos".

En esa línea, explicó los distintos tipos de infraestructura que existen:

Los data centers corporativos, propios de las empresas. Hay bancos que tienen los suyos.

Los de colocación, donde los clientes ubican su infraestructura para operar. En estos tipos la clave es la energía, el frío y la seguridad.

Los data centers de borde, que son más chicos y cercanos al usuario.

"Van a convivir todas estas soluciones mientras crece el avance de la IA", lanzó.

También, mencinó que a medida que avancen algunas sectores demandarán datacenters. Por ejemplo, los autos autónomos necesitan data centers locales y no afuera, para tener la menor latencia posible.

Por parte, Hernán Winnik, de Data Center Sales Director de Cirion Technologies, puntualizó en sobre el impacto de la latencia se da en todas las industrias. "Las empresas tienen gran disponibilidad de datos, pero el problema es poder usarlos a tiempo. La latencia no es un tema técnico solamente", dijo.

A su vez, mencionó algunos ejemplos de uso en distintos sectores e industrias. En caso de la minería para el manejo remoto de maquinarias y así reducir peligros; las fintech la usan para operaciones en tiempo real y reducir pérdidas o maximizar ganancias; y en la caso de la industria 4.0 para la administración de energía y consumo renovable.

También expresó que se podría llevar infraestructura a cada provincia y que eso evolucione hacia el desarrollo del país.

Despliegue federal de los data centers

Otro de los temas que se debatió en el panel fue la posibilidad de un despliegue federal de los data centers, que se concentran en la actualidad en Buenos Aires.

"Miremos la demanda. Una parte tiene que ver con los grandes centros urbanos. El desafío es ordenar la cancha y detectar dónde van a estar las próximas demandas. Analizar ahí", expresó Garnero.

Y agregó: "No se puede dejar gente afuera. Si Vaca Muerta crece, no puede tener mala conectividad. Hay que empujar desde el Estado y no solo desde el RIGI. Solo no va a ocurrir".

Por su parte, Ibañez comentó: "Hay distintos tipos de data centers. Un data center de IA de 500 MW no se puede hacer en CABA; requiere otro tipo de sitio y otras características. En cambio, un colocación de 4 u 8 MW es distinto a transportar cientos de MW de uno de IA".

Y añadió: "Nosotros pensamos en crecer más allá de la potencia que daba el edificio, y no. Hay que hacerlo afuera, no tan cerca de Buenos Aires. Naturalmente la tendencia va a ir hacia lugares más abiertos, donde la densidad eléctrica no sea tan alta. Compartimos la red con todo el mundo".

"El driver de instalación y despliegue tiene que alinearse con el interés de cada país y de los hiperescaladores. Hoy, Argentina es competitiva en materia del costo de la energía", cerró Winnik.

Mapa de infraestructura digital en Argentina

En el marco de Internet Day 2026, la Cámara Argentina de Internet –CABASE- presentó un adelanto del “Mapa de Infraestructura para la IA”, un reporte que releva el estado de situación de la infraestructura digital de Argentina, y la disponibilidad de datacenters, generadores y distribuidores de energía y carriers.

Según el informe, Argentina cuenta actualmente con 13 datacenters y una capacidad energética instalada de 32 MW. La infraestructura relevada presenta una fuerte concentración en la Ciudad de Buenos Aires, que reúne el 71% de la capacidad instalada (23 MW), mientras que la Provincia de Buenos Aires concentra el 29% restante (9 MW).

Sobre esta realidad, Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), afirmó: “La IA tiene un hambre voraz de procesamiento, de energía y, sobre todo, de infraestructura física. Y es aquí donde nuestra industria, y la misión de CABASE, cobran una relevancia central en este contexto de oportunidad.”

Y agregó: “Hoy, el contraste con el desarrollo de hyperscalers y datacenters de Santiago de Chile o San Pablo sigue siendo un abismo, pero por primera vez en mucho tiempo tenemos las herramientas para acortar esa distancia. Ese abismo también refleja años de falta de previsibilidad y de ausencia de políticas sectoriales sostenidas. Por eso el salto cuantitativo que Argentina necesita en infraestructura digital no va a ocurrir por arte de magia ni puede quedar encerrado en el AMBA. El desarrollo de la infraestructura digital tiene que ser federal”.

Por otra parte, la entidad subrayó la necesidad de promover políticas públicas, incentivos y marcos regulatorios específicos que faciliten inversiones en infraestructura digital core, priorizando una mirada de triple impacto a través del desarrollo de datacenters eficientes y sostenibles, aprovechando el potencial energético y climático del país.