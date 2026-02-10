A horas del debate: el Gobierno se reunió y ajustó los puntos críticos de la reforma laboral

A pocas horas del inicio del debate en el Senado por la reforma laboral, el Gobierno nacional convocó a la mesa política en Casa Rosada.

La mesa política del Gobierno se reunió este martes a las 11 en Casa Rosada, en un encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la previa del inicio del debate en el Senado por el proyecto de reforma laboral.

Según se informó, del encuentro participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

Todo encaminado para la media sanción de la reforma laboral en el Senado La reunión se realizó un día antes de que la Cámara alta comience a tratar la reforma laboral, una iniciativa central para la gestión libertaria, que busca avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo como parte de la segunda etapa del mandato de Javier Milei.

El oficialismo apuesta a lograr la media sanción en el Senado para que el proyecto continúe su recorrido legislativo en Diputados, donde el Gobierno confía en reunir los apoyos necesarios para su aprobación definitiva.

En paralelo, la Casa Rosada también tiene en agenda el debate del proyecto de régimen penal juvenil, que propone bajar a 13 o 14 años la edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos. Se trata de otra de las reformas que el Ejecutivo pretende poner en vigencia en el corto plazo.