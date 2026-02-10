Freno para la reforma penal juvenil: por qué el Gobierno retiró el proyecto de Diputados

El Gobierno decidió retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del régimen penal juvenil a menos de 24 horas de haberlo enviado al Congreso.

El Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil que había sido enviado este lunes al Congreso de la Nación. La decisión se tomó tras advertir diferencias sustanciales con los bloques aliados, que ponían en riesgo su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Qué razones tiene el Gobierno para ponerle un freno a la reforma penal juvenil Una de las razones centrales del repliegue fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido al Parlamento la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años, cuando el consenso alcanzado previamente con los espacios dialoguistas fijaba ese límite en 14 años, tal como había quedado establecido en el texto que obtuvo dictamen en 2025.

El proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil es, en términos generales, muy similar al que fue debatido y aprobado en comisión en mayo del año pasado. Sin embargo, la nueva versión incorporó modificaciones que reabrieron el debate político y obligaron al Ejecutivo a recalcular su estrategia legislativa.

Cambios en la reforma Entre los cambios introducidos, el Gobierno sumó por primera vez una asignación específica de fondos para garantizar la implementación efectiva de la ley. En ese sentido, el texto dispone más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia, con el objetivo de fortalecer el sistema de defensa y la estructura judicial necesaria para aplicar el nuevo régimen.

En el proyecto original, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, una situación que había despertado críticas y sospechas sobre la viabilidad real de la norma y el riesgo de que se transformara en letra muerta.