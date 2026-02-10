Rechazaron un reclamo económico de la empresa que reparó el Frank Romero Day
El Gobierno provincial desestimó un reclamo administrativo de Apolo Sur SA que estuvo a cargo de las reparaciones del Teatro Griego en 2023.
El Gobierno de Mendoza rechazó un reclamo administrativo de la empresa Apolo Sur SA, contratada para realizar reparaciones en el Teatro Griego Frank Romero Day antes de la edición 2023 de la Fiesta Nacional de la Vendimia. La compañía reclamaba el cobro de intereses por mora a raíz de la demora del pago tras la contratación.
A través del Decreto Nº 190, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo rechazó un recurso jerárquico interpuesto por Claudio Germán Gatica, en representación de Apolo Sur SA, contratista en las obras de reparaciones del teatro griego ubicado en el Parque General San Martín.
Los trabajos tuvieron lugar a comienzos de 2023, en la previa del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia que se celebró el 4 de marzo de ese año.
Reclamo de intereses
El Gobierno de Mendoza pagó $18.162.539 a Apolo Sur SA por la contratación el día 6 de marzo de 2024. Sin embargo, la empresa inició un reclamo administrativo exigiendo el cobro de intereses por mora a raíz de la demora en la demora en el pago desde noviembre de 2023.
Sin embargo, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial determinó que el pago se canceló antes del vencimiento determinado, por lo que no consideró procedente la liquidación de intereses por mora.
“El pago del reconocimiento de legítimo abono se efectuó el día 6 de marzo de 2024, por lo tanto, se canceló en los plazos de ley, a su vez no hay constancias respecto a que la recurrente haya realizado al momento del cobro reserva alguna respecto a los intereses ahora pretendidos”, expresó.
En este sentido, a través del decreto publicado este martes, el Gobierno resolvió “resulta improcedente el reclamo de los intereses realizado por parte de Apolo Sur SA”.