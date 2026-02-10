Cuenta regresiva para la reforma laboral: Santilli fue contundente y afirmó que están los votos contados

En la antesala del debate clave en el Senado, el ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que el oficialismo tiene los votos necesarios para avanzar con la reforma laboral.

A horas del debate decisivo en el Senado, el ministro del Interior, Diego Santilli, se mostró confiado en el futuro de la reforma laboral y aseguró que el oficialismo tiene “los votos contados” para lograr la media sanción del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el funcionario defendió con énfasis la iniciativa, remarcó que apunta a modernizar un sistema laboral que, según sostuvo, quedó obsoleto y se convirtió en un freno para la generación de empleo formal en la Argentina.

Los cambios que implica la reforma laboral Entre los cambios centrales, Santilli destacó la posibilidad de acordar vacaciones de manera flexible entre empleador y trabajador, dejando atrás la rigidez del régimen vigente. “Ahora vas a poder tomarte una semana en un momento, en acuerdo de partes”, explicó, y agregó que la legislación actual “está llena de parches”.

Otro de los ejes del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que tendrá como objetivo garantizar el pago de indemnizaciones en tiempo y forma, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. “Un juicio laboral podía destruir a una PYME. Ahora, con este fondo, el trabajador cobra como corresponde”, señaló.

Diego Santilli El ministro del Interior Diego Santilli ratificó que se estudia un aspecto clave incluido en la reforma laboral. Alf Ponce/MDZ Santilli también hizo hincapié en que la reforma busca poner fin a la denominada industria del juicio, así como a la acumulación de multas que, a su criterio, encarecieron los despidos y paralizaron la contratación de nuevos empleados. “Estamos matando también ese lugar”, afirmó.