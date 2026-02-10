Cuenta regresiva para la reforma laboral: Santilli fue contundente y afirmó que están los votos contados
En la antesala del debate clave en el Senado, el ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que el oficialismo tiene los votos necesarios para avanzar con la reforma laboral.
A horas del debate decisivo en el Senado, el ministro del Interior, Diego Santilli, se mostró confiado en el futuro de la reforma laboral y aseguró que el oficialismo tiene “los votos contados” para lograr la media sanción del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el funcionario defendió con énfasis la iniciativa, remarcó que apunta a modernizar un sistema laboral que, según sostuvo, quedó obsoleto y se convirtió en un freno para la generación de empleo formal en la Argentina.
Los cambios que implica la reforma laboral
Entre los cambios centrales, Santilli destacó la posibilidad de acordar vacaciones de manera flexible entre empleador y trabajador, dejando atrás la rigidez del régimen vigente. “Ahora vas a poder tomarte una semana en un momento, en acuerdo de partes”, explicó, y agregó que la legislación actual “está llena de parches”.
Otro de los ejes del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que tendrá como objetivo garantizar el pago de indemnizaciones en tiempo y forma, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. “Un juicio laboral podía destruir a una PYME. Ahora, con este fondo, el trabajador cobra como corresponde”, señaló.
Santilli también hizo hincapié en que la reforma busca poner fin a la denominada industria del juicio, así como a la acumulación de multas que, a su criterio, encarecieron los despidos y paralizaron la contratación de nuevos empleados. “Estamos matando también ese lugar”, afirmó.
La respuesta a la oposición
En respuesta a los cuestionamientos de sectores de la oposición que calificaron la iniciativa como una “ley esclavista”, el ministro fue contundente: “Son los que no quieren cambiar y te quieren dejar en la misma situación de pobreza”. En ese sentido, apuntó contra el kirchnerismo por haber sostenido, según su visión, un modelo que fomentó la informalidad y el clientelismo.
Por último, el titular de Interior sostuvo que la reforma laboral no quita derechos, sino que busca ampliarlos, al facilitar el acceso de millones de trabajadores informales a la cobertura de salud, vacaciones pagas y una jubilación futura. “El desafío es ayudar a los que están en la informalidad a ser formales”, concluyó.