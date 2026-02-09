Santilli aseguró que ya están los votos para aprobar la reforma laboral en el Senado

A horas del inicio del debate en la Cámara alta, Diego Santilli afirmó que el Gobierno logrará la sanción de la reforma laboral.

En la previa de una sesión clave en el Senado, el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró este lunes que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma laboral, uno de los proyectos centrales de la agenda del Gobierno. Las declaraciones se dieron a pocas horas de que comience el debate en la Cámara alta del Congreso y antes del encuentro previsto entre Patricia Bullrich y el bloque dialoguista de la Unión Cívica Radical (UCR).

“El Gobierno va a tener los votos”, afirmó Santilli, quien sostuvo que se trata de una ley pensada para “generar trabajo” y modernizar el mercado laboral. Sus declaraciones fueron realizadas en el programa “Esta mañana”, que se emite por Radio Rivadavia.

Respaldo político y trabajo parlamentario El funcionario destacó el trabajo político del oficialismo en ambas cámaras y señaló que el respaldo al proyecto es el resultado de una estrategia coordinada. En ese sentido, subrayó la tarea de Patricia Bullrich en el Senado y de Martín Menem en la Cámara de Diputados.

“Patricia hizo un gran trabajo en el Senado, al igual que Martín Menem en Diputados”, afirmó Santilli, al justificar el optimismo del Ejecutivo de cara a la votación.

Cambios al proyecto, pero sin alterar el eje Santilli anticipó que la reforma laboral sufrirá modificaciones respecto del texto original, producto de las negociaciones con los bloques dialoguistas. Sin embargo, aclaró que los cambios no alterarán el espíritu de la iniciativa.