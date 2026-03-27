Diego Santilli llenó de elogios a Mendoza y respaldó la reforma a la Ley de Glaciares

El ministro del Interior se encuentra en Mendoza donde participó del Insurence Week, un encuentro de alto nivel que convoca a referentes del sector asegurador del país y el exterior.

Diego Santilli, ministro del Interior, llegó este viernes a Mendoza para estar presente en el Insurence Week, el encuentro que convoca a referentes del sector asegurador del país y el exterior. Allí, elogió a Mendoza y aclaró que la provincia "es el lugar que menos reclamos tengo del país".

"Cada vez que vengo a Mendoza es el lugar que menos reclamos tengo. Se ve que los mendocinos hacen las cosas bien. No lo digo porque esté el equipo de Alfredo Cornejo acá, sino porque es el mérito a una provincia que ha tenido políticas de estado y va en esa dirección", remarcó Diego Santilli en el Insurence Week, que se realiza en el Park Hyatt Mendoza.

Y agregó: "Sé que han hecho un esfuerzo enorme y sé que ha sido difícil y lo entendemos. Y hoy estamos cerca de cruzar a la otra orilla de una Argentina que crezca 20, 30 o 40 años ininterrumpidamente. Queremos construir sobre bases sólidas, sobre provincias que lejos de estar mamando la teta de los padres empiezan a desarrollarse por si mismas".