Santilli bancó a Adorni por "poner la cara" en plena polémica por sus bienes y vuelos.

El ministro del Interior, Diego Santilli , ratificó su respaldo al jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni , en medio de la polémica sobre su patrimonio y los vuelos privados a Punta del Este, además del viaje de su esposa en el avión presidencial.

Santilli estuvo en Mendoza este viernes para participar del Insurance Week, el evento de referentes de aseguradoras que se desarrolló en la provincia. En ese marco se refirió a la situación que atraviesa el Jefe de Gabinete las últimas semanas, envuelto en una controversia sobre sus bienes y patrimonio.

“Yo he hablado con el Jefe de Gabinete, he salido a respaldarlo”, enfatizó Santilli respecto al apoyo que recibió el cuestionado funcionario en las últimas semanas de parte del Gobierno.

Destacó que junto a Adorni trabaja de manera cotidiana y sostuvo que “la verdad es que yo valoro su capacidad. Valoro que haya puesto la cara, que haya dado la cara. No como antes, que no daban la cara”.

Respecto a las denuncias y la situación judicial, el ministro del Interior dijo que “ahora queda todo lo que ha expresado el Jefe de Gabinete, que es el trabajo en la justicia y obviamente lo que hacemos todos, someternos a las decisiones de justicia”.

Festejo por el fallo de YPF

Por otro lado, Santilli también se refirió al reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, revocando el fallo contra Argentina por la expropiación de YPF.

“Es un día histórico respecto a YPF, no sólo por el tema YPF, que es importantísimo, sino para la Argentina y sobre la seguridad jurídica de la República Argentina, y este es un logro del equipo liderado por el Presidente Javier Millei, del Ministro de Economía, Luis Caputo, del Canciller, de toda el área legal y técnica y abogados”, expresó el ministro del Interior.

En este sentido planteó que es un “orgullo” para el país por la importancia que tiene YPF y por el significado para la seguridad jurídica de Argentina.