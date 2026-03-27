La advertencia sobre el rumbo del Gobierno que lanzó Diego Santilli ante empresarios
El ministro del Interior visitó Mendoza este viernes para participar del Insurance Week y aseguró que el presidente Javier Milei "no va a claudicar".
El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, llegó este viernes a Mendoza para participar del Insurance Week, un encuentro con referentes del sector asegurador. Ante una sala repleta de empresarios, el funcionario advirtió que el presidente Javier Milei “no va a claudicar” en el rumbo de las políticas implementadas por el Gobierno nacional.
Santilli fue el principal orador del evento que se desarrolló en el Hotel Hyatt y destacó logros del Gobierno nacional en materia económica y aseguró que el presidente no va a cambiar el rumbo de las políticas, si bien reconoció que algunos sectores están atravesando una situación difícil.
“Lo que les vengo a decir en nombre del presidente es que sé que han hecho un esfuerzo enorme, sé que ha sido difícil y lo entendemos. Y hoy estamos cerca de cruzar hacia la otra orilla, para una Argentina que crezca veinte, treinta y cuarenta años ininterrumpidamente sobre bases sólidas, sobre industria que se está reconvirtiendo y desarrollando, sobre provincias que lejos de estar mamando la teta del Estado empiezan a producir, empiezan a tener capacidad, empiezan a desarrollarse por sí mismos”, expresó el funcionario nacional.
"No va a claudicar": la advertencia de Santilli
“Estamos con un presidente que no va a claudicar en esa visión y los argentinos que lo entienden”, advirtió el ministro del Interior ante los empresarios. En ese sentido, les dijo que “Son ustedes los que van a empujar hacia el futuro con un mercado seguramente más desregulado, que hoy les permite ser, crear, que no tienen que pasar por la autoridad burocrática para tomar decisiones. Ese es el camino arriesgar, crecer, invertir. Obviamente hay algunos sectores de la industria que tenemos que trabajar para reconvertilos”.
Enfatizó que “el presidente no va a claudicar en este camino. El camino es el correcto. Tiene que llegar ese crecimiento a todos los sectores y el desafío de este año en la Argentina es que cerremos el 2026 con ese crecimiento llegando ya a los sectores de la economía para crecer un tercer año consecutivo y que nos encuentre discutiendo el 2027 con más exportación, más producción, más desarrollo y más trabajo”.
Remarcó que el presidente Milei “va a sostener sus políticas” enfocado en el equilibrio fiscal y la reducción de impuestos.
El cambio de rumbo
El ministro Santilli hizo hincapié en la situación económica que atravesaba Argentina antes de la llegada de Milei a la presidencia y comparó los indicadores negativos de ese entonces con los actuales.
“Nuestro país llegó a un colapso en el gobierno anterior. Donde batió todos los récords de destrucción. Trajo una destrucción social en nuestra sociedad, con 54% de pobreza, de los cuales 10% eran indigentes. El presidente vino a recuperar ese camino que intentaron otros presidentes que tal vez no alcanzó o que no tuvieron el tiempo, pero tomó la decisión de hacerlo el día uno”, expresó el funcionario.
Asimismo, el titular del Ministerio del Interior manifestó que actualmente “once de los quince sectores están creciendo en la República Argentina. Obviamente tenemos todavía el sector industrial y manufacturero que falta crecer. El presidente fijó claramente cuál es su visión a partir de la cual construye. Es el presidente más reformista de la historia a esta altura, ya lo es definitivamente”.