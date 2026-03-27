La advertencia sobre el rumbo del Gobierno que lanzó Diego Santilli ante empresarios

El ministro del Interior visitó Mendoza este viernes para participar del Insurance Week y aseguró que el presidente Javier Milei "no va a claudicar".

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, llegó este viernes a Mendoza para participar del Insurance Week, un encuentro con referentes del sector asegurador. Ante una sala repleta de empresarios, el funcionario advirtió que el presidente Javier Milei “no va a claudicar” en el rumbo de las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

Santilli fue el principal orador del evento que se desarrolló en el Hotel Hyatt y destacó logros del Gobierno nacional en materia económica y aseguró que el presidente no va a cambiar el rumbo de las políticas, si bien reconoció que algunos sectores están atravesando una situación difícil.

“Lo que les vengo a decir en nombre del presidente es que sé que han hecho un esfuerzo enorme, sé que ha sido difícil y lo entendemos. Y hoy estamos cerca de cruzar hacia la otra orilla, para una Argentina que crezca veinte, treinta y cuarenta años ininterrumpidamente sobre bases sólidas, sobre industria que se está reconvirtiendo y desarrollando, sobre provincias que lejos de estar mamando la teta del Estado empiezan a producir, empiezan a tener capacidad, empiezan a desarrollarse por sí mismos”, expresó el funcionario nacional.

"No va a claudicar": la advertencia de Santilli “Estamos con un presidente que no va a claudicar en esa visión y los argentinos que lo entienden”, advirtió el ministro del Interior ante los empresarios. En ese sentido, les dijo que “Son ustedes los que van a empujar hacia el futuro con un mercado seguramente más desregulado, que hoy les permite ser, crear, que no tienen que pasar por la autoridad burocrática para tomar decisiones. Ese es el camino arriesgar, crecer, invertir. Obviamente hay algunos sectores de la industria que tenemos que trabajar para reconvertilos”.

Diego Santilli 23 Alf Ponce Mercado / MDZ Enfatizó que “el presidente no va a claudicar en este camino. El camino es el correcto. Tiene que llegar ese crecimiento a todos los sectores y el desafío de este año en la Argentina es que cerremos el 2026 con ese crecimiento llegando ya a los sectores de la economía para crecer un tercer año consecutivo y que nos encuentre discutiendo el 2027 con más exportación, más producción, más desarrollo y más trabajo”.