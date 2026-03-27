Diego Santilli llegó a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo

Se trata de un importante ministro del gabinete del presidente Javier Milei. El funcionario participará este viernes del Insurence Week.

El ministro del Interior, Diego Santilli, llegó a Mendoza este viernes. El importante funcionario de la Casa Rosada participará de la última jornada del Insurence Week, un encuentro de alto nivel que convoca a referentes del sector asegurador del país y el exterior.

Diego Santilli El funcionario nacional Diego Santilli en enero en Mendoza. Alf Ponce/MDZ La agenda del funcionario en Mendoza Por el momento, se sabe que que el ministro del Interior Diego Santilli participará de la última jornada del Insurence Week en el Park Hyatt Mendoza. El funcionario de Milei será el encargado de la apertura -a las 9 de la mañana- junto al gerente General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Fernando Pérez.

Insurence Week es organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) y tiene como objetivo fomentar el trabajo colaborativo para identificar tendencias y áreas de riesgo que afectan al mercado, como también analizar propuestas concretas para el crecimiento del sector y su aporte al desarrollo de la actividad económica.

Alfredo Cornejo participó del encuentro este jueves por la mañana y, durante su ponencia, el gobernador expuso sobre el contexto económico nacional, el rol de las provincias y las oportunidades del mercado asegurador. Durante su intervención, destacó la importancia de estos espacios de diálogo entre los sectores público y privado.

El gobernador Alfredo Cornejo El gobernador Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno ¿Reunión con Alfredo Cornejo? Diego Santilli estuvo en Mendoza en enero recorriendo las obras del Metrotranvía que están en ejecución y cortando las cintas en la inauguración de la primera etapa del Hospital de Luján.