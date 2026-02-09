Registros automotores: la medida que tomó el Gobierno con los vehículos más antiguos

El Gobierno nacional anunció este lunes una medida que busca modernizar y agilizar los trámites vinculados a los automotores, en particular para los vehículos antiguos o inactivos, mediante la digitalización de los registros automotores de todo el país. Los detalles.

A través de la Disposición 58/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) dispuso la desafectación de los denominados “Legajos B”: carpetas físicas que contienen el historial completo de vehículos que no han tenido movimientos administrativos en los últimos 15 años.

La medida responde a la necesidad de optimizar el espacio físico en los registros automotores, reducir la acumulación de documentación en papel y centralizar la información de los vehículos con baja actividad administrativa en una base de datos digital.

Según lo establecido por la disponer, los legajos físicos serán apartados, ordenados y embalados en un plazo de 15 días hábiles para luego ser trasladados a un archivo centralizado, bajo la órbita de la Dirección Nacional.

Una vez digitalizados, los datos de estos vehículos se incorporarán al Sistema Único de Registración de Automotores (SURA), lo que facilitará su consulta y gestión a través de herramientas electrónicas.

Esto implica que, si un titular de un vehículo antiguo decide venderlo, transferirlo o realizar algún trámite administrativo, el registro local ya no contará con la carpeta física. En su lugar, el personal del registro deberá solicitar electrónicamente al archivo central la emisión de un “Certificado Dominial digital” a través del Sistema de Asignación Electrónica (ACE) para iniciar la gestión requerida.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno por digitalizar los procesos administrativos vinculados a los automotores, reduciendo la dependencia de archivos físicos y acelerando los tiempos de gestión para los usuarios.

Funcionarios del sector sostienen que la centralización y digitalización de la información permitirá un acceso más rápido a los datos registrales y menor desgaste operativo en los registros seccionales, al tiempo que moderniza un sistema que durante décadas dependió de carpetas y documentación en papel.