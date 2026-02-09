Aerolíneas Argentinas confirmó vuelos directos desde tres ciudades a Miami por el Mundial

Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Miami aumentando la oferta un 93% pensando en el Mundial 2026.

Aerolíneas Argentinas confirmó el lanzamiento de nuevos vuelos internacionales desde el interior del país con motivo del próximo Mundial 2026 de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, que conectarán a las ciudades de Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami a partir del 8 de junio. Serán con una escala técnica en el Caribe y con frecuencias semanales.

Los detalles del anuncio de Aerolíneas Argentinas Los vuelos operarán con una escala técnica en Punta Cana, con las siguientes frecuencias: desde Córdoba, dos vuelos semanales los lunes y miércoles; desde Rosario, tres frecuencias semanales los martes, viernes y domingos; y desde Tucumán, dos vuelos semanales los jueves y sábados.

La iniciativa busca facilitar el traslado de hinchas y viajeros del interior del país hacia Estados Unidos durante la competencia, ampliando la oferta internacional de la compañía y reforzando su estrategia de conectividad federal.

Con este anuncio, la compañía operará un total de 29 vuelos semanales a Miami, lo que implica un 93% de aumento en comparación con la programación de 2025 a ese destino.

aerolineas argentinas Aerolíneas Argentinas y su anuncio. Archivo La oferta se completa con 20 vuelos semanales a Miami desde Buenos Aires y dos vuelos directos desde Córdoba. Una vez finalizada la competencia, la ruta Córdoba–Miami continuará operándose de manera regular.