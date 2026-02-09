Rumbo al Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas anunció vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami

Aerolíneas Argentinas amplía su oferta de vuelos hacia Miami por el Mundial 2026 a partir del 8 de junio.

Aerolíneas Argentinas anunció una ampliación de su red internacional desde el interior del país de cara al próximo Mundial de Fútbol 2026, con el lanzamiento de nuevos vuelos que unirán Córdoba, Rosario y Tucumán con la ciudad de Miami a partir del 8 de junio.

Según informaron fuentes de la compañía, los servicios contarán con una escala técnica en Punta Cana y tendrán distintas frecuencias según el origen: desde Córdoba habrá dos vuelos semanales los lunes y miércoles, desde Rosario se operarán tres frecuencias semanales los martes, viernes y domingos, mientras que desde Tucumán partirán dos vuelos por semana los jueves y sábados.

La iniciativa apunta a facilitar el traslado de hinchas y viajeros del interior del país hacia Estados Unidos durante la competencia, al tiempo que refuerza la estrategia de conectividad federal de la aerolínea de bandera y amplía su oferta internacional.

Con esta incorporación, Aerolíneas Argentinas alcanzará un total de 29 vuelos semanales a Miami, lo que representa un incremento del 93% respecto de la programación prevista para 2025 en ese destino. La oferta se completa con 20 vuelos semanales desde Buenos Aires y dos servicios directos desde Córdoba. Finalizado el Mundial, la ruta Córdoba–Miami continuará operándose de manera regular.