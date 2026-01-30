Banco Nación: cómo comprar vuelos de Aerolíneas Argentinas en 6 cuotas sin interés

El Banco Nación reforzó su estrategia de beneficios para los clientes con una nueva promoción que permite financiar vuelos de Aerolíneas Argentinas en hasta 6 cuotas sin interés, facilitando así la planificación de viajes dentro del país durante la temporada.

La iniciativa, vigente desde finales de enero, incluye toda la red de rutas nacionales operadas por la aerolínea de bandera, con destinos populares como Bariloche, Mendoza, Córdoba e Iguazú, entre otros, lo que ofrece una alternativa de financiación para quienes planifican sus vacaciones o escapadas en este verano.

Cómo funciona la promoción del Banco Nación Para aprovechar esta ventaja, los clientes del Banco Nación deben seleccionar la opción de pago con tarjeta Visa o Mastercard emitida por la entidad al momento de comprar el pasaje. La financiación puede realizarse tanto en las oficinas tradicionales de venta como desde la web oficial de Aerolíneas Argentinas o agencias autorizadas, siempre que el pago se haga con tarjetas del banco.

Además de las cuotas sin interés, la promoción se complementa con otros beneficios dentro del programa turístico del Banco Nación. Por ejemplo, los usuarios que paguen con MODO BNA+ obtienen un reintegro del 10% sin tope sobre el valor del pasaje y la posibilidad de financiarlo en 3 cuotas sin interés, lo que amplía las opciones para administrar los gastos vinculados al viaje.

aerolineas argentinas El Banco Nación saca vuelos en cuotas con Aerolíneas Argentinas. Archivo Según fuentes del sector, la medida forma parte de un paquete más amplio de beneficios que la entidad bancaria ofrece con el objetivo de impulsar el turismo interno y hacer más accesibles las experiencias de viaje dentro de Argentina, en un contexto donde la movilidad y los costos asociados suelen ser determinantes para muchas familias.