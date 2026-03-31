La jugosa oferta del Banco Nación para aliviar gastos en construcción, hogar y tecnología
El Banco Nación lanzó una promoción de financiación en cuotas sin interés en comercios adheridos. Qué se puede comprar, cómo acceder, y hasta cuándo rige.
El Banco Nación activó una nueva campaña de financiación para impulsar el consumo en distintos rubros clave. La oferta, vigente hasta fines de mayo, permite pagar en cuotas sin interés en comercios adheridos utilizando tarjetas de crédito de la entidad.
Cuotas sin interés del Banco Nación: qué se puede comprar
El beneficio apunta a facilitar la compra de bienes durables en un contexto donde la financiación resulta clave. Incluye productos de:
- Tecnología (celulares, electrodomésticos, gadgets)
- Hogar (muebles, colchones, equipamiento)
- Construcción y refacciones (materiales y mejoras)
Hasta 20 cuotas sin interés: cómo funciona la promo
El esquema de financiación varía según el comercio y la marca, con diferentes planes disponibles:
- Hasta 20 cuotas sin interés en cadenas como Frávega, Motorola, Naldo, On City y Simmons
- Hasta 12 cuotas sin interés en marcas como Easy, Samsung y JBL
- Hasta 6 cuotas sin interés en locales como Arredo y Rex
Cómo acceder a las cuotas sin interés del BNA
Para aprovechar la promoción, los clientes deben:
- Comprar en comercios adheridos
- Pagar con tarjetas de crédito Visa o MasterCard del Banco Nación
- Elegir el plan de cuotas disponible al momento del pago
La financiación se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Hasta cuándo rige el beneficio
La campaña estará vigente hasta el 31 de mayo, lo que permite planificar compras con tiempo y aprovechar distintos eventos comerciales en el período.
Un impulso al consumo en rubros clave
Con esta iniciativa, el Banco Nación busca sostener la actividad en sectores vinculados al hogar, la tecnología y la construcción. La posibilidad de financiar en hasta 20 cuotas sin interés aparece como una herramienta clave para acceder a productos de mayor valor sin recargos.
De todos modos, se recomienda revisar las condiciones específicas de cada comercio, ya que los planes pueden variar según el producto, la marca o el monto de la compra.