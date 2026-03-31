La jugosa oferta del Banco Nación para aliviar gastos en construcción, hogar y tecnología

El Banco Nación activó una nueva campaña de financiación para impulsar el consumo en distintos rubros clave. La oferta , vigente hasta fines de mayo, permite pagar en cuotas sin interés en comercios adheridos utilizando tarjetas de crédito de la entidad.

El beneficio apunta a facilitar la compra de bienes durables en un contexto donde la financiación resulta clave. Incluye productos de:

La promoción del Banco Nación permite acceder hasta a 20 cuotas sin interés. Foto: Freepik

El esquema de financiación varía según el comercio y la marca, con diferentes planes disponibles:

La financiación se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Hasta cuándo rige el beneficio

La campaña estará vigente hasta el 31 de mayo, lo que permite planificar compras con tiempo y aprovechar distintos eventos comerciales en el período.

Un impulso al consumo en rubros clave

Con esta iniciativa, el Banco Nación busca sostener la actividad en sectores vinculados al hogar, la tecnología y la construcción. La posibilidad de financiar en hasta 20 cuotas sin interés aparece como una herramienta clave para acceder a productos de mayor valor sin recargos.

De todos modos, se recomienda revisar las condiciones específicas de cada comercio, ya que los planes pueden variar según el producto, la marca o el monto de la compra.