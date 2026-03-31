Banco Nación activa cuotas sin interés en tecnología, hogar y más

En momentos donde cada compra se piensa dos veces, las cuotas vuelven a ser el factor que inclina la balanza. No es casual. Cuando el pago en una sola vez se vuelve difícil, financiar aparece como la única manera de avanzar. En ese contexto, el Banco Nación salió a jugar con una propuesta concreta.

Las compras en cuotas sin interés en distintos rubros, con planes que pueden llegar a ser bastante largos. La promoción ya está activa y no es por pocos días. Se va a extender hasta el 31 de mayo, lo que da cierto margen para mirar precios, comparar y decidir sin apuro. El foco está puesto en tres áreas muy claras: tecnología, artículos para el hogar y todo lo vinculado a construcción o mejoras.

Acá aparece el primer matiz importante. No todos los comercios ofrecen lo mismo . En algunas cadenas grandes —como Frávega, Naldo o On City— se pueden encontrar los planes más extensos, que llegan hasta 20 cuotas sin interés. Es, probablemente, lo más atractivo de toda la propuesta.

Después hay opciones intermedias. Marcas como Samsung o JBL trabajan con esquemas de hasta 12 cuotas. Y en otros rubros más chicos, como ropa de hogar o artículos más accesibles, el financiamiento baja a 6 cuotas, como en Arredo o Rex.

No es una promo uniforme. Hay que mirar caso por caso.

Cómo se accede (y qué tener en cuenta)

No hay mucho misterio en el acceso. No hace falta anotarse ni hacer ningún trámite previo. Si tenés tarjeta de crédito Visa o MasterCard del Banco Nación, el beneficio aparece directamente al momento de pagar en los comercios adheridos.

Eso sí: conviene frenar un segundo antes de confirmar la compra. Las condiciones pueden cambiar según el producto o incluso dentro del mismo local. No todo entra en las mismas cuotas.

electrodomesticos linea blanca importacion chile (12) ALF PONCE MERCADO / MDZ

Por qué el banco apunta a estos rubros

No es casual que la promoción esté centrada en tecnología, hogar y construcción. Son consumos que, en general, se postergan cuando la plata no alcanza o cuando no hay financiación clara.

Un electrodoméstico, un celular o materiales para arreglos suelen implicar un gasto grande de una sola vez. Ahí es donde las cuotas —sobre todo sin interés— hacen la diferencia.

Una ventana más larga para decidir

A diferencia de otras promos más cortas, acá hay tiempo. Más de dos meses para evaluar opciones no es menor. Permite esperar ofertas, comparar entre marcas y, sobre todo, no comprar por impulso.

En definitiva, la apuesta del Banco Nación es bastante directa: mover el consumo en sectores que hoy están más frenados. Si lo logra o no, dependerá de algo simple —y conocido—: si las cuotas, esta vez, alcanzan para convencer.