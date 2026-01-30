Viajar al exterior en auto: cuándo es obligatorio el Permiso Internacional de Conducir y para qué sirve

Viajar al exterior en auto propio, o bien alquilar uno, se consolidó como una alternativa frecuente entre los argentinos. Sin embargo, la licencia nacional de conducir no siempre resulta suficiente para circular legalmente fuera del país. En ese contexto, el Permiso Internacional de Conducir (PIC) se convierte en un documento clave para evitar inconvenientes legales.

Argentina integra tratados internacionales suscriptos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Estos acuerdos dieron origen a un documento único que permite la conducción en el extranjero bajo un formato reconocido por los países adherentes. Entre ellos se encuentran la Convención sobre Circulación por Carretera de Ginebra de 1949 y la Reglamentación del Tráfico Automotor Interamericano firmada en Washington en 1943.

Por expresa delegación del Estado Nacional, la emisión del Permiso Internacional de Conducir en Argentina está a cargo del Automóvil Club Argentino ( ACA ) . El organismo confecciona el documento en base a los datos de la Licencia Nacional de Conducir vigente, sin requerir exámenes adicionales. El permiso no tiene validez autónoma y debe presentarse siempre junto con la licencia argentina.

El PIC cumple un rol central ante controles de tránsito realizados por autoridades extranjeras, ya que facilita la identificación del conductor y evita conflictos vinculados al idioma o al formato del registro local. También resulta determinante en casos de infracciones, accidentes de tránsito o situaciones que involucren a aseguradoras, fuerzas de seguridad o instancias judiciales.

Otra situación frecuente en la que se solicita el permiso es el alquiler de vehículos. Muchas compañías internacionales exigen la presentación del PIC como condición para entregar el automóvil, especialmente en Europa y en varios estados de Estados Unidos, donde las normativas varían según la jurisdicción.

permiso internacional de conducir ACA II Muchas veces se solicita el PIC para el alquiler de vehículos. ACA

El documento tiene validez en más de 150 países de los cinco continentes e incluye destinos habituales para los viajeros argentinos. Su vigencia es de un año o hasta el vencimiento de la Licencia Nacional de Conducir, si este ocurriera antes.

Dónde puedo realizar el trámite del Permiso Internacional de Conducir

El trámite se realiza de manera presencial en las sedes del ACA, sin turno previo, y puede completarse en el día. Según indicaron desde la institución, el proceso suele demandar pocos minutos. Para conocer los requisitos necesarios para tramitar el PIC, las oficinas habilitadas y las tarifas, se puede ingresar a este link.

“El PIC lo que evita son complicaciones innecesarias. Incluso en países donde no siempre es obligatorio, tenerlo es altamente recomendable”, señaló César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino.

Por otro lado, ningún municipio, provincia, gestoría, escribanía u organismo privado distinto del Automóvil Club Argentino está habilitado para emitir permisos internacionales válidos. Cualquier documento que no sea otorgado por esa entidad carece de reconocimiento legal fuera del país, aunque sea ofrecido bajo denominaciones similares.