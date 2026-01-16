Una aerolínea reactiva los vuelos directos entre Mendoza y Brasil para viajar en verano

La aerolínea brasileña Gol reinició oficialmente los vuelos directos entre Mendoza (MDZ) y Río de Janeiro (GIG) el pasado 3 de enero, en el marco de la temporada alta de verano 2025/2026. Se trata de una conexión muy utilizada en los primeros días del año, ya que miles de mendocinos vacacionan en Brasil .

La conexión aérea sin escalas entre la provincia cuyana y uno de los destinos más emblemáticos de Brasil busca consolidar el flujo turístico y comercial entre ambos puntos del continente.

Con esta reactivación, Gol incrementó su oferta internacional desde Mendoza en un 50% , ampliando las opciones de viajes al exterior para pasajeros locales y argentinos interesados en vacacionar en las playas y atractivos cariocas sin necesidad de escalas.

Los vuelos son estacionales y forman parte de una estrategia más amplia de GOL para fortalecer su presencia en el Cono Sur durante la temporada alta, junto con otras rutas que la aerolínea está operando o expandiendo en la región.

Desde Mendoza hacia Río de Janeiro: los martes y domingos, saliendo de madrugada y arribando por la mañana.

Desde Río de Janeiro (GIG) hacia Mendoza (MDZ): los lunes y sábados, con partida desde la noche y llegada en la madrugada.

Apa Apla Aeroparque avión vuelos aviones gremio aeronáutico areonáutica gol (5).JPG Vuelos directos entre Mendoza y Brasil. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

La reactivación de esta ruta se enmarca en el plan de expansión internacional más ambicioso de la aerolínea brasilera en la historia reciente del mercado sudamericano, que incluye miles de vuelos adicionales y una importante cantidad de asientos ofertados para la temporada.

Los pasajeros que utilicen este servicio podrán acceder a opciones como la clase Premium Economy, que ofrece mayor espacio para las piernas, asiento central bloqueado y servicio de comidas a bordo. Además, los clientes de GOL pueden utilizar su programa de fidelidad Smiles para acumular o canjear millas e incluso combinar millas con dinero para adquirir pasajes.

La reactivación de estos vuelos directos no solo favorece la conectividad entre Mendoza y Río de Janeiro, sino que además se suma a la tendencia de aumento de conexiones entre Argentina y Brasil para la temporada veraniega, tanto en rutas regulares como estacionales ofrecidas por diversas aerolíneas.