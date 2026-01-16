Preocupación por los vuelos: qué podría pasar con los paros durante el verano

La actividad aeronáutica vuelve a quedar bajo alerta ante la posibilidad de nuevas medidas de fuerza de los controladores aéreos, en un contexto marcado por la alta demanda de vuelos durante el verano. Este viernes 16 de enero vence la conciliación obligatoria que había suspendido las asambleas impulsadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) en la previa de las Fiestas.

Qué puede pasar con los paros durante enero y febrero La tregua obligatoria fue dictada por el Gobierno el pasado 23 de diciembre para evitar interrupciones en los servicios aéreos durante las celebraciones de fin de año. Si bien la conciliación rige formalmente hasta este viernes, fuentes del sector anticipan que podría prorrogarse por otros cinco días hábiles, a pedido de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Sin embargo, una vez finalizado ese plazo, el riesgo de que el conflicto se reactive es elevado.

avion aerolineas argentinas volando Alf Ponce Mercado / MDZ En caso de retomarse las medidas de fuerza, podrían registrarse demoras, cancelaciones y reprogramaciones de vuelos, afectando a miles de pasajeros en plena temporada alta. Mientras tanto, el sector permanece en vilo a la espera de definiciones que permitan destrabar el conflicto y garantizar la normal prestación del servicio aéreo.

Cuál es el reclamo de los controladores aéreos El reclamo principal del gremio es salarial, en el marco de una negociación paritaria que continúa sin acuerdo. No obstante, el conflicto también incluye denuncias penales, investigaciones judiciales por presuntas maniobras fraudulentas y la situación de dos funcionarias que se encuentran bajo la lupa de la Justicia, lo que profundiza la tensión entre las partes.