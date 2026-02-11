Fiesta de la Vendimia: cómo sacar las entradas para personas con discapacidad

Mientras que este miércoles se conocieron a los artistas que van a estar en la Fiesta de la Vendimia 2026 con Luciano Pereyra , El Chaqueño Palavecino y Abel Pintos a la cabeza (entre otros), también se confirmó un aspecto clave para que las personas con discapacidad puedan disfrutar el evento.

"La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza, junto a la Dirección Provincial de Atención a Personas con Discapacidad, informa que a partir del jueves 12 de febrero, desde las 9, se encontrará habilitado el proceso de reserva y retiro de entradas para personas con discapacidad que deseen asistir a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 “90 cosechas de una misma cepa” y a su repetición, que se realizarán los días 7 y 8 de marzo, respectivamente, en el Teatro Griego Frank Romero Day", destacaron oficialmente desde el Gobierno.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de reserva disponible a partir del jueves 12, a las 9 https://forms.gle/Mjw46YGLQqy6fpxs5

Para acceder al beneficio será requisito contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. El formulario permanecerá habilitado hasta completar el cupo disponible. Una vez enviado correctamente, la persona solicitante recibirá una respuesta dentro de las 48 horas.

vendimia Acto central 2020 - 02.jpg Fiesta de la Vendimia 2026.

El enlace de acceso al formulario estará disponible en las páginas oficiales del Gobierno de Mendoza y en sus redes sociales.

Se entregarán dos entradas por persona: una destinada a la persona con discapacidad y otra para su acompañante. Cada solicitante podrá elegir únicamente una de las noches de los eventos vendimiales. Esta disposición busca garantizar un acceso equitativo y promover una mayor participación de personas con discapacidad en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Retiro de entradas

Las personas que hayan completado el formulario y recibido la confirmación por correo electrónico deberán retirar sus entradas entre los días lunes 23 al viernes 27 de febrero, de 8 a 15h, en la Dirección Provincial de Atención a la Persona con Discapacidad, ubicada en Pedro Molina 565, Ciudad de Mendoza.

La Subsecretaría de Cultura y la Dirección Provincial de Atención a Personas con Discapacidad reafirman su compromiso con la inclusión y el acceso igualitario a las expresiones culturales, promoviendo la participación plena de las personas con discapacidad en una de las celebraciones más representativas de la identidad mendocina. Para el retiro de las entradas se deberá presentar DNI de la persona solicitante.