Miles de mendocinos peregrinan hasta la Virgen de Lourdes en El Challao

Mendoza es tierra de religiosidad y el día de la Virgen de Lourdes , patrona de los enfermos, no escapa a la demostración de fe. Durante todo el día miles de personas han peregrinado hasta El Challao y esta noche será la procesión principal a las 21. La misa de cierre de una jornada de devoción será a las 23 en el santuario.

Hoy 11 de febrero la Iglesia católica celebra la fiesta de la Virgen de Lourdes y la Jornada Mundial del Enfermo. Las apariciones de Lourdes ocurrieron el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858 en el sur de Francia.

Miles de personas peregrinaron durante todo el día al Santiuario de la Virgen de Lourdes en El Challao.

Según los testimonios recogidos entonces, Bernadette Soubirous, una joven de origen humilde, afirmó haber visto a una “Señora” en una gruta cercana al pueblo. Con el paso del tiempo, Lourdes se transformó en un lugar de peregrinación internacional, especialmente asociado a los enfermos a raíz del manantial de agua donde se registraron 7.000 casos de curación en el santuario y se reconocieron 72 milagros atribuidos a la intercesión de María.

En Mendoza, el santuario de la Virgen de Lourdes está en El Challao y es punto de devoción mariana.

Las actividades comenzaron temprano en El Challao y se extenderán hasta la medianoche, con misas, procesión y una Eucaristía Solemne en el Santuario, además de operativos especiales de tránsito y transporte público.

Las misas se extendieron desde las 5:30 hasta las 17. A las 21 comenzará la procesión desde los portones del Parque San Martín y, a las 23, se celebrará la Eucaristía Solemne de la Fiesta, presidida por Monseñor Marcelo Daniel Colombo, Arzobispo de Mendoza.

Operativo en Las Heras

La Municipalidad de Las Heras informó el recorrido y los cortes de calle por la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes de El Challao, una celebración religiosa que convoca cada año a miles de fieles y visitantes de toda la provincia.

Cn motivo de la Fiesta de la Virgen de Lourdes, se implementó un servicio especial de la línea 399, con salidas desde las 5 y frecuencias dinámicas que fueron monitoreadas por el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) según la cantidad de usuarios. La Subsecretaría de Transporte de Mendoza también dispuso unidades adicionales para facilitar el traslado seguro de los asistentes al Santuario.

El recorrido conectará el Santuario de El Challao con el centro de la Ciudad de Mendoza, transitando por la Rotonda El Challao, Circuito Hermanos Maristas, avenida Champagnat, Rotonda Parque Aborigen, avenida El Libertador, Emilio Civit, Belgrano, Rivadavia, Chile y Espejo, para luego retomar hacia el Santuario por el mismo corredor.

Los cortes de tránsito comenzaron a las 5 y se extenderán hasta la medianoche . La interrupción principal será sobre avenida Champagnat, desde la rotonda Mendoza Norte hacia el oeste hasta la rotonda del Santuario de la Virgen.