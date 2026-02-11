Virgen de Lourdes en El Challao: cronograma, recorrido y cortes de calle desde las 5 am

La Municipalidad de Las Heras informó el cronograma oficial, el recorrido de la procesión y los cortes de calle por la Fiesta Patronal.

Miles de fieles participarán de la tradicional Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes en El Challao.

La Municipalidad de Las Heras informó el cronograma, el recorrido y los cortes de calle por la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes de El Challao, una celebración religiosa que convoca cada año a miles de fieles y visitantes de toda la provincia.

Desde el municipio destacaron: “Vivimos un nueva jornada de encuentro y devoción que ya es tradición en Mendoza. Sé parte de este evento que trasciende lo individual para ser una gran vivencia colectiva. Mirá el cronograma y el recorrido de la procesión”.

Las actividades comenzarán temprano este miércoles 11 de febrero y se extenderán hasta la medianoche, con misas, procesión y una Eucaristía Solemne en el Santuario, además de operativos especiales de tránsito y transporte público.

Cronograma oficial de la Fiesta de Lourdes De acuerdo al programa difundido, el miércoles 11 de febrero habrá misas desde las 5:30 hasta las 17. A las 21 comenzará la procesión desde los portones del Parque y, a las 23, se celebrará la Eucaristía Solemne de la Fiesta, presidida por Monseñor Marcelo Daniel Colombo, Arzobispo de Mendoza.

virgen de lourdes Habrá misas durante todo el día. Instagram @lasherasmza Con motivo de la Fiesta Patronal de la Virgen de Lourdes, se implementará un servicio especial de la línea 399, con salidas desde las 5 y frecuencias dinámicas que serán monitoreadas por el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) según la cantidad de usuarios. La Subsecretaría de Transporte de Mendoza también dispondrá unidades adicionales para facilitar el traslado seguro de los asistentes al Santuario.