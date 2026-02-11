Recorte de recorridos: qué líneas de colectivos dejarán de funcionar de noche en el AMBA

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) sufrirá cambios en los próximos días, luego de que siete líneas de colectivos confirmaran la suspensión de sus servicios nocturnos. La medida se tomó tras el acuerdo paritario de la UTA y la entrada en vigencia del nuevo aumento mensual, y afectará a miles de usuarios.

Tras la decisión, las modificaciones impactan en unidades operadas por las empresas Misión Buenos Aires y Rosario Guaraní, que en algunos casos dejarán de circular desde las 22 horas, reduciendo la oferta de transporte durante la noche y la madrugada.

Según se informó, las líneas que dejarán de circular durante la noche son la 61, 62, 114, 129, 143, 145 y 197, todas con recorridos dentro del AMBA.

Desde hoy rige el nuevo precio en el boleto de colectivos en el AMBA. Foto: Imagen ilustrativa/ X

La medida implica una reorganización de los horarios habituales, con diferencias según el sentido del recorrido y el tramo horario.

Las líneas 61, 62, 114 y 143 finalizarán su servicio en sentido norte entre las 23 y la medianoche, mientras que en sentido sur lo harán alrededor de la 1 de la madrugada. El reinicio del servicio será entre las 4 y 5, de acuerdo con el recorrido.

En tanto, las líneas 129, 143, 145 y 197 dejarán de funcionar desde las 22 en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, mientras que hacia el sur el último servicio partirá entre las 23 y las 24. Volverán a circular desde las 4 hacia CABA y desde las 5 en sentido sur.

Qué pasará con la línea 99 del AMBA

Además del recorte nocturno, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanzó con la fusión de la línea 99 con la 106. A partir de esta decisión, la 99 dejará de operar como línea independiente y pasará a conformar un nuevo ramal de la 106, con flota propia.

De acuerdo con la información difundida por la cuenta especializada Ciudad de Bondis (@CiudadDeBondis), ambas líneas mantendrán su cabecera en Liniers, aunque el proyecto final introduce cambios en los recorridos actuales.

El ramal A de la línea 106 conservará su trazado habitual, con una modificación puntual: en sentido a Retiro, continuará por Paraguay y doblará en Avenida Callao, en lugar de hacerlo por Ayacucho.

Cómo será el recorrido del nuevo ramal B de la línea 106

El ramal B de la línea 106, que reemplazará a la ex línea 99, contará con una flota de 106 unidades y conectará la Estación Liniers con la Terminal Madero. Entre los cambios más relevantes, dejará de circular por Acoyte y pasará por Franklin, Avenida Honorio Pueyrredón, Apolinario Figueroa, Avenida Scalabrini Ortiz y Avenida Corrientes.

Hacia el Predio de Regulación Puerto de Buenos Aires:

Desde Francisco de Viedma y Cuzco, por Francisco de Viedma, Avenida Madero, Avenida Juan B. Justo, Segurola, Avenida Avellaneda, Avenida Boyacá, Neuquén, Fragata Presidente Sarmiento, Franklin, Avenida Honorio Pueyrredón, Coronel Apolinario Figueroa, Avenida Raúl Scalabrini Ortiz, Avenida Corrientes, Billinghurst, San Luis, Jean Jaurès, Viamonte, Uruguay, Avenida Corrientes, Avenida Alicia Moreau de Justo y Avenida Cecilia Grierson.

Regreso a Estación Liniers:

Desde el Predio de Regulación Puerto de Buenos Aires, ubicado en la intersección de Avenida Eduardo Madero y Avenida Cecilia Grierson, por Avenida Cecilia Grierson, Avenida Córdoba, Avenida Estado de Israel, Avenida Ángel Gallardo, Avenida Gaona, Avenida Juan B. Justo, Gana, Bynon, hasta Cuzco.