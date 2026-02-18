Tensión en Fate: empleados protestan a la espera de la reunión con el Gobierno
Tras el anuncio del cierre definitivo de la histórica fábrica de neumáticos Fate, los trabajadores iniciaron protestas dentro del predio.
Tras el anuncio del cierre definitivo de la histórica fábrica de neumáticos Fate, los trabajadores iniciaron protestas dentro del predio.
El conflicto en la planta de Fate en San Fernando escaló en las últimas horas tras el anuncio del cierre definitivo de la empresa y el despido de 920 trabajadores. La decisión, comunicada oficialmente por la compañía, generó protestas gremiales dentro y fuera del establecimiento, donde hay fuerte presencia policial.
A las 12:30 comenzó la reunión convocada por el Gobierno Nacional y Gobierno de la provincia de Buenos Aires, junto con la Secretaría de Trabajo de la Nación y los dueños de la empresa, para con los delegados de los trabajadores. Los delegados comunicarán los detalles de lo hablado una vez que finalice.
En una conferencia de prensa de cara al debate del proyecto de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados, la Confederación General de los Trabajadores (CGT), el líder de la central sindical, Jorge Sola, expresó su solidaridad para con los empleados que fueron despedidos de Fate de la noche a la mañana.
A las 12:30 habrá una audiencia virtual en la Secretaría de Trabajo de la Nación entre los trabajadores y la empresa. Asimismo, la Secretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó a otra reunión con los delegados de los trabajadores despedidos.
En medio de las protestas por el cierre de Fate, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) convocó a una asamblea general de los trabajadores afectados. El encuentro se llevará a cabo este miércoles a las 13 horas, de acuerdo con el comunicado difundido por Sutna y la Seccional San Fernando.
Ante las protestas, comenzaron a llegar móviles de la Policía de la provincia de Buenos Aires a la fábrica, para prevenir disturbios y vigilar.
A minutos de las 11 de la mañana, los trabajadores de Fate quisieron intentar ingresar a la planta, en el marco de la protesta por el abrupto cierre y los cientos de despidos. De esta forma, finalizó la medida de fuerza pacífica, que comenzó en el techo de la empresa. Pese a que la planta se encontraba cerrada con candados, algunos empleados comenzaron a hacer un hueco en el alambrado hasta tirarlo abajo y, así, poder ingresar.
Tras confirmarse el cierre de Fate, los empleados relataron que se enteraron de manera abrupta a través de un cartel que dejó la administración en la puerta de la plata, es decir, no hubo comunicación previa. "Nos terminamos de enterar con el comunicado que está en la puerta. Los trabajadores usamos una aplicación de la empresa, ahí está subido el comunicado que está en la puerta y nada más”, contaron.
Asimismo, indicaron que no todos los empleados recibieron, aún, notificaciones formales sobre su situación laboral de ahora en más. “Solo algunos compañeros recibieron el aviso de que tienen un paquete de correo en camino, suponemos que son los telegramas de despido pero no sabemos”, señalaron, haciendo énfasis en la incertidumbre que sienten en esta jornada.
En principio, periodistas informaron que los policías presentes demoraron al titular del sindicato del sector Alejandro Crespo quien, junto a otros empleados, se manifestaban en las puertas de la fábrica.
Tras conocerse la medida, trabajadores iniciaron protestas en el predio industrial con manifestaciones dentro de la fábrica, empleados que están sobre el techo como forma de reclamo y un importante operativo policial en la zona.
La empresa justificó su decisión en “los cambios en las condiciones de mercado”, en un contexto de crisis industrial marcado por la apertura comercial y el incremento de las importaciones. En los últimos años, la compañía también había enfrentado caída del consumo y fuertes conflictos gremiales que afectaron su nivel de actividad.
En un comunicado, la firma informó que “a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”. Se trata de la mayor planta productiva del país, con capacidad para fabricar más de cinco millones de neumáticos por año.
En el mismo texto, Fate repasó su trayectoria de más de ocho décadas y destacó su liderazgo industrial basado en la inversión y el desarrollo tecnológico. Recordó además que fue pionera en el abastecimiento de neumáticos radiales para la industria automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, con presencia exportadora en Europa, Estados Unidos y América Latina.
Cierre histórico
Gira relámpago
Cerró tras más de 80 años